التعليم العالي: على حاملي شهادات التوجيهي الأجنبية الالتزام بالموعد المحدد

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة الحاصلين على شهادات ثانوية عامة أجنبية مثل البريطانية والأمريكية بالالتزام بالموعد الرسمي لتقديم طلبات الالتحاق والذي سينتهي في تمام الساعة 12 مساء يوم الثلاثاء القادم الموافق 30 / 8 / 2022 حيث لن يكون هناك أي موعد آخر لتقديم طلب القبول الموحد حسب بيان للوزارة.

وأكدت أن على الطالب أثناء تقديم الطلب إدخال معدله المتوقع وبعد الحصول على المعادلة يعود الطالب إلى طلب القبول الموحد حيث ستُبقي الوحدة رابط تحميل الوثيقة فقط فعالا ويقوم الطالب بتحميل صورة عن المعادلة لتقوم وحدة تنسيق القبول الموحد بتعديل بيانات الثانوية العامة وتدقيقها قبل إدخال الطالب إلى المنافسة، لا تنتظر صدور المعادلة فتكون فترة تقديم الطلبات قد انتهت ولن يسمح لك بتقديم طلب.