“التعليم العالي” للطلبة الأردنيين في الخارج: المخصصات المالية والخدمات عبر البوابة الإلكترونية..

عمان- الغد- دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأربعاء الطلبة الأردنيين الدارسين في الخارج سواءً المبتعثين على نفقة الوزارة أو على نفقتهم الخاصة في جميع الدرجات العلمية ( بكالوريوس – ماجستير – دكتوراه ) للدخول إلى بوابة الطلبة الأردنيين الدارسين في الخارج من خلال الرابط التالي: http://rce.mohe.gov.jo/sa/

وذلك لتعبئة نموذج البيانات الموجود على البوابة حتى تتمكن الوزارة من متابعة أحوالهم والمشكلات التي قد يتعرضون لها خلال فترة دراستهم ومحاولة حلها.

وأكدت الوزارة بأنها قد تضطر لاحقاً لوقف صرف أي من المخصصات المالية للطلبة المبتعثين على نفقتها إلا لمن قام بإدخال بياناته على هذه البوابة، كما أضافت الوزارة أنه سيتم ربط إصدار كتب إثبات الطالب، وعدم الممانعة من الدراسة في الخارج إضافةً إلى إستكمال إجراءات معادلة الشهادات غير الأردنية (بعد تخرج الطالب) بقيامه بإدخال البيانات المطلوبة على هذه البوابة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تهدف من تفعيل هذه البوابة إلى المحافظة على مصلحة أبنائها الطلبة الدارسين في الخارج وحصر أعدادهم وتوفير قاعدة بيانات كاملة عنهم مصنفة حسب التخصص والدرجة والدولة تُمكن الوزارة من العودة إليها وقت الحاجة.