التعليم العالي: ننظر لنتائج التوجيهي بارتياح

عمان – قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، إن الوزارة تنظر الى نتائج التوجيهي بارتياح للعام الحالي؛ وذلك لعودة المنحنى العام لوضعه الطبيعي، على غرار العام الماضي، ما يؤشر إلى انخفاض معدلات القبول للدورة الحالية.

وأضاف لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، أن معدلات القبول هي انعكاس لمنحنى نتائج امتحان الثانوية العامة، وما تحقق لهذا العام ان اصبح معدل الثانوية من عشرين سوف يحقق العدالة ويخفف من تراكم المعدلات المتساوية بالعشر الواحد، ويفعل مبدأ التمايز بين الطلبة في القبولات، لافتا الى أن اختيار الطلبة للتخصصات المطروحة من العوامل الحاسمة في تحديد نسب القبولات في التخصصات.

وتابع بأن السياسة العامة للقبول تم اقرارها من قبل مجلس التعليم العالي ونشرها على موقع الوزارة سابقا، ولكن سوف يستثنى منها طلبة الثانوية العامة للأعوام السابقة الذين تقدموا لاختبارات العام الحالي لغايات رفع معدلاتهم، حيث سيتم نقلهم من خانة القبول للعام الحالي إلى خانة القبول للسنوات السابقة وبنسبة 5 بالمئة على أن يتم رفع النسبة وفقا لإعداد المتقدمين منهم؛ تقديرا لمثابرتهم وجهدهم في رفع معدلاتهم بما يحقق العدالة بين المتقدمين.

واشار الى ان مجلس التعليم العالي قرر وبالتنسيق مع الجامعات الى استحداث تخصصات تقنية ومهنية جديدة تتواءم مع احتياجات سوق العمل ووفق دراسة جدوى اقتصادية مقدمة من قبل الجامعات التي ترغب باستحداث التخصصات؛ وبذلك سوف يتم تخفيض القبولات خلال الاعوام المقبلة في التخصصات الراكدة والمشبعة وصولا الى استبدالها بتخصصات جديدة تواكب متطلبات العصر وتلبي حاجات سوق العمل، منوهًا إلى أن رسوم الساعات في الجامعات الرسمية تبقى على ما هي عليه، باستثناء التخصصات الجديدة المستحدثة، سوف يتم تحديد رسومها من قبل مجالس الامناء في الجامعات. وفيما يتعلق بنسب الطلبة المرشحين للقبول العام الحالي أوضح الخطيب، أن العدد الاجمالي يقارب اعداد المقبولين للعام الماضي، وسوف يكون هنالك عدة عوامل سوف تحدد اعداد الطلبة المقبولين، وتشمل اعداد الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة، واعداد المتقدمين مقارنة بالطاقة الاستيعابية المحددة من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، ومدى تحقيقها لمعايير الجودة والاعتمادية.

وقال إن خضوع الطلبة الأردنيين الحاصلين على ثانوية عامة من الدول العربية والأجنبية لامتحان المفاضلة من عدمه يخضع لنسب المتقدمين والاعداد المتاحة، اضافة الى تساوي معدلات المتقدمين، وفي حال تساوي معدلات المتقدمين ونتائج امتحان المفاضلة سوف يتم قبولهم زيادة على العدد الفعلي للمقبولين.

وبالنسبة لمعدلات التجسير، أوضح انها كما هي لا تعديل عليها 70 للتخصصات الصيدلة والطب البيطري والهندسة و 68 للتخصصات الاخرى، مشيرا الى فتح باب التقدم للمنح والقروض في صندوق الطالب الفقير سوف يبدأ بعد منتصف الفصل الدراسي الاول المقبل ويشترط على المتقدمين عدم استفادتهم من اي جهات مانحة اخرى