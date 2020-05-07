“التعليم العالي” والجامعات تحسمان الجدل: لا للنجاح التلقائي

تيسير النعيمات

عمان – في الوقت الذي دعا فيه طلبة ونواب لاعتماد مبدأ النجاح التلقائي لطلبة الجامعات للفصل الدراسي الحالي، حسم رؤساء الجامعات الرسمية امس، الجدل الدائر حول هذا الموضوع برفض مبدأ النجاح التلقائي، فيما سحبت وزارة التعليم العالي الذرائع الفنية لهذه المطالبات، بتحديد 1790 موقعا مجانيا، تتوافر فيها خدمات الانترنت، ويمكن لطلبة الجامعات الحكومية والخاصة استخدامها لتقديم الامتحانات النهائية.

الطلبة استندوا لتبرير دعوتهم للنجاح التلقائي على ان “التعلم عن بعد ليس بسوية التعليم العادي، وان بعض الطلبة لا يمتلكون اجهزة حاسوب محمول او هواتف ذكية، بالإضافة الى ضعف خدمة الانترنت في بعض المناطق”.

وعلل الطلبة ايضا دعوتهم لافتقار بعض الجامعات للبنية التحتية اللازمة للتعلم عن بعد، فضلا عن ان بعض الطلبة واعضاء الهيئة التدريسية، غير قادرين وغير مؤهلين فنيا للتعلم عن بعد.

الرد على هذه النقاط، جاء من رؤساء الجامعات الحكومية الذين عقدوا اجتماعا اول من امس، اكدوا خلاله أهميَّة التعليم/ التعلم عن بُعد “الإلكتروني”، وضرورة تسخيره وتطويره بما يخدم العمليَّة التعليميَّة والمسيرة الأكاديميَّة في الجامعات.

وأشاروا الى أنَّ التوجُّه نحو التعليم الإلكتروني، وطني تبناه مجلس التعليم العالي العام 2015 وما يزال، وأكد عليه أمر الدفاع رقم 7 فالشسهر الماضي، ويأتي في إطار مشروع الحكومة الإلكترونيَّة وسعي الجامعات للوصول إلى الحرم الذكي”.

وقالوا في بيان صدر عن الاجتماع “استمرارا لنهج الموضوعية والشفافية التي تعاملنا بها منذ البداية، وإدراكنا لمستوى القلق والتساؤلات المشروعة من الطلبة وذويهم حول ما ستؤول إليه الأمور في الفصل الثاني للعام الجامعي 2019/2020، “نؤكد حرصنا الدائم، وبهمّة ومشاركة الجميع، على تحويل التحديات إلى فرص رائعة للتحسين والتطوير للولوج إلى المستقبل الذي سينقلنا إلى الثقافة الرقمية والتعامل مع الجيل الخامس للأنظمة الحاسوبية الذي يمثل لغة العالم الآن وفي المستقبل”.

وفي حسم لموضوع عقد الامتحانات أكد رؤساء الجامعات عقد الامتحانات النهائيَّة إلكترونيا وأن تحسب العلامة النهائية للفصل الدراسي على أساس مبدأ (ناجح/ راسب) باختيار الطالب ومُوافقته إنصافاً للطلبة ولضمان العدالة فيما بينهم وحفاظاً على سمعة التعليم العالي في الأُردن، وتنفيذاً لأمر الدفاع رقم (7)، كما أكدوا كذلك على رفض مبدأ النجاح التلقائي.

وكانت وزارة التعليم العالي اعلنت وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن توفير حزم نت مجانية للطلبة وهو ما أعلنته أيضا العديد من الجامعات لغايات التقدم للامتحان.

كما أعلنت الوزارة قبل ايام عن تحديد 1790 موقعا مجانيا تتوفر فيها خدمات الانترنت يمكن لطلبة الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة استخدامها لتقديم الامتحانات النهائية.

وتوزعت هذه المواقع في جميع محافظات وألوية المملكة بحيث لا يضطر الطالب إلى الخروج خارج لوائه/ محافظته حرصاً على سلامته.

وتضمنت هذه المواقع مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم، ومحطات المعرفة التابعة للمركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاقتصاد الرقمي إضافةً إلى الكليات التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية حيث سيتم التنسيق مع هذه الجهات للسماح للطلبة باستخدام هذه المواقع.

وأكدت الوزارة أنها حريصة على تذليل كل الصعوبات التي يمكن أن تواجه الطلبة خلال عملية تقديم الامتحانات النهائية الإلكترونية للفصل الثاني الحالي خاصة الذين يواجهون مشاكل في عدم توفر خدمات الانترنت، إضافةً إلى حرص الوزارة على دعم الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة في إنجاح منظومة التعليم الإلكتروني بما فيها الامتحانات الإلكترونية، والذي يعتبر خيارا استراتيجيا للدولة الأردنية في ظل هذه الأزمة.

ودعت الوزارة الطلبة للدخول إلى الرابط التالي: (http://rce.mohe.gov.jo/Labs) كي يتعرف الطالب على جميع المواقع التي يمكن أن يتقدم للامتحانات من خلالها، والمتوفرة داخل محافظته/ لوائه.

واكدت الوزارة على الطلبة ضرورة الالتزام بمعايير السلامة العامة المتمثلة بارتداء القفازات والكمامات، ومراعاة التباعد الاجتماعي.