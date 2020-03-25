“التعليم العالي” يؤجل البدلات المالية المستحقة على الجامعات لنهاية العام

تيسير النعيمات

عمان – قرر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها منح مهلة تأجيل دفع البدلات المالية السنوية (بدلات العضوية وبدلات متابعة الاعتماد وبدلات متابعة ضمان الجودة) المستحقة على مؤسسات التعليم العالي الجامعات والكليات الجامعية والكليات المتوسطة والمعاهد لصالح الهيئة حتى نهاية العام الحالي.

وقل المجلس في بيان عقب جلسة عقدها عن بعد اليوم ان هذا القرار جاءلغايات استمرار العملية التعليمية والتعلمية في مؤسسات التعليم العالي وتوفير التعليم للجميع وحتى تتمكن تلك المؤسسات من تطوير الية التعلم الالكتروني

وأعلن رئيس الهيئة الدكتور بشير الزعبي انه وانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للهيئة امام المجتمع في ظل الظروف الراهنة فقد قرر المجلس تحويل مبلغ مالي مقداره (20000) عشرون ألف دينار أردني من مخصصات مكافئات اللجان الواردة في موازنة الهيئة لصالح وزارة الصحة من أجل المساهمة في مكافحة الوباء.

اما بخصوص موعد تقديم امتحان الكفاءة الجامعية لطلبة كلية الطب (الورقة الثانية) وايضا طلبة طب الأسنان فسيعلن عنها لاحقا.

واكد وضع إمكانيات الهيئة الالكترونية من سيرفرات وخوادم تحت تصرف الجامعات الاردنية للمساعدة في تطوير وتنفيذ عملية التعلم الإلكتروني.

وثمن المجلس قرارات الحكومة المتخذة وجميع الجهود التي تقوم بها القوات المسلحة الجيش العربي والأجهزة الأمنية مشددا على جميع موظفي الهيئة ضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة عن الحكومة للحد من انتشار العدوى والتي أكد عليها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.

[email protected]