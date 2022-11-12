التعليم العالي يبدأ دراسة مسحية للتخصصات الجامعية

قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها يوم الخميس الماضي برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة الموافقة على تسمية عضو مجلس التعليم العالي الأستاذ الدكتور صلاح المواجدة نائبا لرئيس المجلس.

كما قرر المجلس البدء بإجراء دارسة مسحية على التخصصات الموجودة حاليا في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية والخاصة وذلك بهدف رسم سياسة مستقبلية لاستحداث تخصصات جديدة تتوافق مع حاجات سوق العمل وتضمن عدم تكرار هذه التخصصات.