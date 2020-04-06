“التعليم العالي”: اجتماع مع رؤساء الجامعات للتوافق على “العلامات” غدا

تيسير النعيَمات

عمان- أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق، الاثنين، انه كان قد طلب سابقا من رؤساء الجامعات الأردنية التريث في اتخاذ اي قرار يتعلق بالامتحانات واحتساب العلامات للفصل الدراسي الثاني إلى أن يتم بحث الموضوع من قبل مجلس التعليم العالي و التوافق بين جميع الجامعات الرسمية على أقل تقدير علما بأن موضوع التعليم العالي والتعليم العام في المملكة ووضع التعليم الإلكتروني فيه يتم بحثه في أعلى المستويات لضمان استمرارية التعليم بشقيه العام والعالي بكفاءة وفعالية عالية وضمان انسيابيته بشكل سليم بما لا يعيق عملية التعليم والتعلم في الجامعات.

وعلى ضوء كل ذلك سيبحث مجلس التعليم العالي غدا الثلاثاء هذا الموضوع وسيتبعه اجتماع موسع مع رؤساء الجامعات الرسمية للوصول إلى توافق بين كافة الجامعات الرسمية لضمان قانونية الإجراءات التي تقرها الجامعات ولا يقصد من ذلك التدخل في عمل الجامعات الرسمية لامن قريب ولا من بعيد.