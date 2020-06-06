“التعليم العالي” يحسم طبيعة الفصل الصيفي خلال يومين

تيسير النعيمات

عمان- يحسم مجلس التعليم العالي اليوم او غدا طبيعة الدراسة وطريقة تقديم امتحانات الفصل الدراسي الجامعي الصيفي المقبل لتكون عن بعد او في الحرم الجامعي واحتمالية تأخير موعد بداية العام الدراسي الجامعي المقبل، وفق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق.

ويتجه المجلس لإقرار ان تكون الدراسة للفصل الصيفي المقبل عن بعد، وان يكون بدء العام الدراسي الجديد 2020 – 2021 في الرابع من شهر تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، حسبما توقعت مصادر مطلعة لـ”الغد”.

وأشارت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها، الى ان مجلس التعليم العالي سيحسم في جلسة يعقدها الاسبوع الحالي ان كان تدريس الفصل الصيفي المقبل في الجامعات او عن بعد او الدمج بين الخيارين، مرجحة خيار التعلم عن بعد خصوصا في ظل صعوبة تطبيق التباعد الجسدي بين الطلبة. وكانت الحكومة استثنت يوم الخميس الماضي الجامعات والكليات والمعاهد من القطاعات التي سمحت بعودتها للعمل.

على صعيد متصل، من المتوقع ان تنسب اللجنة الوطنية للأوبئة بأن يكون الفصل الصيفي وامتحاناته عن بعد، وفق مصادر في اللجنة أكدت أن التدريس في الجامعات والكليات والمعاهد سيكون عن بعد طالما بقيت الاوضاع الوبائية في البلد ضمن مستوى “معتدل الخطورة” (اللون الأزرق) ضمن المصفوفة التي اعلنتها الحكومة الخميس الماضي.