“التعليم العالي” يعلن أسس عقد الامتحانات للفصل الصيفي

عمان- قرر مجلس التعليم العالي في جلسة عقدها، اليوم الأحد، برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أبوقديس، الموافقة على تطبيق أسس امتحانات منتصف الفصل والنهائية في الجامعات والكليات الجامعية للفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 2020/2021 لطلبة مرحلة البكالوريوس والدبلوم المتوسط والدراسات العليا والطلبة الوافدين من خارج المملكة في مختلف الدرجات.

وتضمنت الأسس الخاصة بطلبة مرحلة البكالوريوس، إجراء امتحانات منتصف الفصل والامتحانات النهائية للمساقات كافة التي جرى تدريسها إلكترونياً في كل كلية، إلكترونياً (عن بعد) مع اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لضمان مصداقية الامتحانات، على أن يتم إظهار علامات الطالب في هذه المواد (رقماً أو رمزاً) في كشف علاماته ويترك له حرية اختيار المواد التي يرغب باحتسابها ضمن معدله التراكمي.

كما وتُجرى امتحانات منتصف الفصل والامتحانات النهائية للمساقات كافة التي تم تدريسها في الحرم الجامعي بالطريقة الاعتيادية داخل الحرم الجامعي، وبتباعد زمني كافٍ لضمان عدم دخول الطلبة بأعداد كبيـرة إلى الحرم الجامعي ومراعاة شروط الصحة والسلامة العامة، ويطبق على هذه المساقات نظام العلامات النافذ في الجامعة. وفيما يتعلق بمشاريع التخرج في التخصصات المختلفة، فيترك للجامعة حرية اتخاذ الإجراءات والترتيبات بالطريقة التي تراها مناسبة لمناقشتها.

كما قرر المجلس تطبيق الأسس المطبقة في مرحلة البكالوريوس على طلبة مرحلة الدبلوم المتوسط في كليات المجتمع المتوسطة، وإجراء الامتحان الشامل لهم في حرم الكليات بالطريقة الاعتيادية وبتباعد زمنـي كافٍ لضمان عدم دخول الطلبة بأعداد كبيرة ومراعاة شروط الصحة والسلامة العامة.

وفيما بتعلق بطلبة الدراسات العليا، قرر المجلس إجراء امتحانات منتصف الفصل والامتحانات النهائية للمراحل الدراسية كافة (الدبلوم العالي/ الماجستير/ الدكتوراه) داخل الحرم الجامعي، وبتباعد زمنـي كافٍ لضمان عدم دخول الطلبة بأعداد كبيرة إلى الحرم الجامعي ومراعاة شروط الصحة والسلامة العامة ويطبق على هذه المساقات نظام العلامات النافذ في الجامعة.

كما وتعقد امتحانات الشامل وامتحانات الكفاءة الجامعية للطلبة في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية وبتباعد زمني كافٍ لضمان عدم دخول الطلبة بأعداد كبيرة للحرم الجامعي ومراعاة شروط الصحة والسلامة العامة.

وفيما يتعلق بالطلبة الوافدين خارج المملكة (لمختلف الدرجات)، قرر المجلس أنه وفي حال عدم تمكنهم من العودة للمملكة لإجراء امتحانات منتصف الفصل والامتحانات النهائية في المساقات التي لا يمكن عقد امتحاناتها إلكترونياً، وامتحانات الشامل لطلبة الماجستير، وامتحانات الكفاءة الجامعية لطلبة الدكتوراه، ومناقشة رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه، فيترك للجامعة إجراء امتحانات منتصف الفصل والامتحانات النهائية بالطريقة التي تراها مناسبة، أو مناقشة رسائلهم وأطروحاتهم عن بعد (إلكترونياً)، أو رصد علامة غير مكتمل لهم في هذه المساقات، ويستثنى من ذلك طلبة الطب البشري للسنوات (الرابعة والخامسة والسادسة) وطلبة طب الأسنان للسنتين (الرابعة والخامسة)، وطلبة دكتور الصيدلة (السنة السادسة) وطلبة التمريض (للسنتين الثالثة والرابعة).

كما ويراعى في الامتحانات التي تعقد إلكترونياً (عن بعد) أن يكون هناك توازن بين عدد أسئلة الامتحانات ونوعيتها والوقت المتاح للطلبة للإجابة على هذه الأسئلة، مع الالتزام بالإجراءات كافة المنصوص عليها في دليل العودة للجامعات والكليات للطلبة الذين يعودون للحرم الجامعي لتقديم الامتحانات النهائية. -(بترا)