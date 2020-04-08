“التعليم العالي” يقر مبدأ “ناجح راسب”

تيسير النعيمات

عمان – اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محي الدين توق، ان موضوع امتحانات الفصل الدراسي الجامعي الثاني وطريقة احتساب العلامات والمعدل التراكمي لطلبة الجامعات يبحث على اعلى المستويات الرسمية، فضلا عن مجلس التعليم العالي ورؤساء الجامعات الرسمية والخاصية.

وفيما اصر مجلس عمداء الجامعة الاردنية على اعتماد مبدأ ناجح راسب اختياري لعلامات الفصل الثاني، أكد توق أمجلس التعليم العالي يعمل على الوصول الى قرار توافقي مع رؤساء الجامعات حول امتحانات الفصل الثاني وطريقة احتساب العلامات، فما يهم الوزارة اتخاذ قرارات تصب في مصلحة الطلاب.

وكان مجلس عمداء التعليم العالي، أقر، في جلسة عقدها أول من أمس، مبدأ ناجح / راسب واختياري لطلبة درجة البكالوريوس والدراسات العليا، وفقاً لآلية سيتم الإعلان عنها لاحقاً وبما يتوافق مع التشريعات المعمول بها، فيما يترك لكليتي الطب وطب الأسنان في المرحلة السريرية القرار بهذا الخصوص.

كما قرر أن تكون علامة الامتحان النهائي 50 %، وعلامة تقييم أعمال الفصل 50 % لمرحلة البكالوريوس، وتكون علامة الامتحان النهائي 40 % وعلامة تقييم اعمال الفصل 60 % لطلبة الدراسات العليا.

وبحسب القرار، يترك لعضو الهيئة التدريسية وبالتنسيق مع عميد الكلية ورئيس القسم المعني تقييم أعمال الفصل، ويترك لعمداء الكليات موضوع معالجة الجانب العملي أن وجد ذلك.

وقال المجلس “يطبق على مشروع التخرج قرار مجلس التعليم العالي رقم 88 المتعلق بهذا الخصوص، ويطبق هذا القرار على الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2019 / 2020 فقط (استثناء)”.

إلى ذلك، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي محي الدين توق، أمس، إنه يطمئن جميع طلبة الجامعات الأردنية أن أي قرار سيتخذ من قبل مجلس التعليم العالي سيكون نتيجة نقاش عميق وتشاور مستمر بين أعضاء مجلس التعليم العالي ورؤساء الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة.

وأضاف أنه سيأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للطالب بما لا يضر بوضعه الأكاديمي ومستقبله الجامعي، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع لمجلس التعليم العالي أول من أمس، كما تم عقد اجتماع آخر مع كافة رؤساء الجامعات الحكومية إضافةً إلى رؤساء جامعتي الأميرة سمية، والعلوم الإسلامية العالمية، أمس.

وتابع توق أنه سيعقد اليوم اجتماع آخر مع رؤساء الجامعات الخاصة، وذلك للوصول إلى توافق كامل بين كافة هذه الجهات فيما يتعلق بامتحانات الفصل الدراسي الثاني، وطريقة احتساب العلامات، والمعدل التراكمي، علماً بأن هذا الأمر يُبحث كذلك في أعلى المستويات الرسمية.

على صعيد متصل، قرر توق إلغاء القرارات الصادرة عن مجلس عمداء الجامعة الأردنية المتضمنة اعتماد نتيجة ناجح او راسب للامتحانات.

وبين مدير تنسيق القبول الموحد الناطق الاعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب في تصريحات سابقة ل”الغد” إن قرار الوزير توق بإلغاء قرارات مجلس عمداء الجامعة الاردنية، بسبب مخالفتها للقرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي بهذا الخصوص .