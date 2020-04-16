“التعليم العالي” يقر مواعيد الامتحانات النهائية لطلبة الطب وطب الأسنان

تيسير النعيمات

عمان – أقرّ مجلس التعليم العالي أمس إجراءات الامتحانات النهائية لطلبة كليتي الطب وطب الأسنان للفصل الدراسي الثاني (2019-2020)، وتوجيه الجامعات الأردنية إلى إجرائها، بعد العودة إلى التدريس المباشر داخل الحرم الجامعي.

وأشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى أن المجلس قرر إجراء الامتحانات النهائية لطلبة السنوات الثلاث الأولى في كليات الطب وطب الأسنان عند العودة للدوام الجامعي وفي الأوقات التي تحددها الكليات المعنية ويترك للطالب حرية اختيار النتيجة “ناجح / راسب” أو احتساب العلامة للمادة أو المواد التي لم يكتمل دوامها قبل تعليق الدوام، وفي حالة احتساب ناجح/ راسب، يترك للكليات تحديد كيفية احتساب المعدل التراكمي وبما يتناسب مع عدد ساعات المواد ووزن السنة وحسب التعليمات النافذة في كل جامعة.

وفيما يتعلق بطلبة السنوات السريرية في السنتين الرابعة والخامسة في كليات الطب، قرر المجلس، أن تقوم كليات الطب بإجراء الامتحانات المتبقية والنهائية على مدى أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، بعد إجراء دورة مختصرة في التدريب السريري لمدة أسبوع إلى أسبوعين إن سمحت الظروف بذلك، ويترك للطالب حرية اختيار النتيجة “ناجح/ راسب” أو احتساب العلامة للمادة أو المواد التي لم يتم اكتمال كفاياتها التعليمية قبل تعليق الدوام، وفي حالة احتساب ناجح/ راسب يترك للكليات تحديد كيفية احتساب المعدل التراكمي بما يتناسب مع عدد ساعات المواد ووزن السنة وحسب التعليمات النافذة في كل جامعة.

وبحسب بيان الوزارة، وفي حال تقرر عودة الدوام الجامعي في الأول من حزيران (يونيو) المقبل، فإن إجراء الامتحانات المتبقية والنهائية لطلبة السنة السادسة (الخريجين) يبدأ من تاريخه، وعلى مدى اسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، على أن يترك للطالب حرية اختيار رصد النتيجة “ناجح/ راسب” أو احتساب العلامة للمادة أو المواد التي لم يكتمل دوامها قبل تعليق الدوام، وفي حالة احتساب ناجح/ راسب، يترك للكلية تحديد كيفية احتساب المعدل التراكمي بما يتناسب مع عدد ساعات المادة ووزن السنة السادسة حسب التعليمات النافذة في كل جامعة.

وفيما يتعلق بطلبة السنوات السريرية في كليتي طب الأسنان، في السنة الرابعة والسنة الخامسة (الخريجين)، أوضح البيان، أنه يترك لمجلس الكلية تحديد المواد التي سترصد على نظام العلامات المعتمدة في الجامعة (مئوي أو حروف) والمواد التي سيسمح للطالب فيها باختيار نظام (ناجح/ راسب) وبما يراعي مصلحة الطلبة الفضلى، كما يترك لمجلس الكلية تحديد كيفية احتساب المعدل التراكمي في حال اختيار الطالب لنظام ناجح/ راسب بما يتناسب مع عدد ساعات المواد ووزن السنة حسب التعليمات النافذة في كل جامعة.

وأشار البيان إلى أن المجلس اشترط الإعلان عن موعد الامتحانات النهائية للطلبة خلال فترة لا تقل عن أسبوع من تاريخ العودة إلى التدريس داخل الحرم الجامعي، وعلى أن يراعى التباعد بين الامتحانات، مشيرا إلى أنه وبعد رصد العلامة النهائية للطالب في المساقات التي يسمح فيها للطالب بحرية اختيار نظام (ناجح/ راسب)، عليه الاختيار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إعلان النتائج، وذلك بتقديم طلب خطي أو إلكتروني لعمادة أو وحدة أو دائرة القبول والتسجيل في الجامعة، وبخلاف ذلك ترصد للطالب علامته النهائية للمواد.

من جانب آخر، تعكف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على دراسة أوضاع طلبة الماجستير والدكتوراه الدراسين خارج الأردن وستقوم بإعلان القرارات المتعلقة بهم حال إقرارها خلال الأسبوع المقبل خصوصا ما يتعلق بمدة الإقامة. وفق ما اكد الوزير الدكتور محي الدين توق.

واشار توق الى أن هذه القرارات تأتي في إطار جهود الوزارة “في الحفاظ على مصلحة أبنائها الطلبة وتخفيف الآثار السلبية لجائحة الكورونا عليهم”.