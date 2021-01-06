“التعليم العالي” يمدد فترة الاعتراضات على نتائج البعثات والقروض

عمان- الغد- قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأربعاء تمديد فترة تقديم طلبات الاعتراضات الإلكترونية على النتائج الأولية للبعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2020 / 2021 حتى الساعة الثالثة عصر يوم الأحد القادم الموافق 10 / 1 / 2021، وتدعو الوزارة كل من يرغب من الطلبة بتقديم إعتراض إلكتروني سرعة الدخول على موقع مديرية البعثات على الرابط الآتي : www.dsamohe.gov.jo وتقديم الإعتراض إلكترونياً حيث لن يتم تمديد فترة تقديم الاعتراضات مرة أخرى على أن يقوم الطالب بتحميل الوثائق المعززة لاعتراضه ضمن طلب الإعتراض الإلكتروني، وتؤكد الوزارة على أن عملية تقديم طلبات الاعتراض ستكون إلكترونية فقط وأنها لن تستقبل أي طلب إعتراض ورقي.