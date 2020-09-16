التعليم العالي يوافق على اعتماد بعض التخصصات الجامعية

عمان- وافق مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور ظافر الصرايرة على منح شهادة ضمان الجودة لكلية الآداب والعلوم لجامعة الشرق الأوسط بالمستوى الذهبي.

كما وافق المجلس على الاعتماد الخاص الأولي لتخصصي علم البيانات برنامج البكالوريوس في الجامعة الأردنية، والأمن السيبراني برنامج البكالوريوس في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، واستمرار الاعتماد الخاص لتخصصات أنظمة المعلومات الحاسوبية برنامج البكالوريوس، وأنظمة المعلومات الحاسوبية برنامج الماجستير، وتكنولوجيا الأعمال برنامج البكالوريوس، وذكاء الشبكة برنامج الماجستير، والحكومة الإلكترونية برنامج الماجستير، والتربية الخاصة لبرنامجي البكالوريوس والماجستير، ومعلم صف برنامج البكالوريوس، وإرشاد وصحة نفسية برنامج البكالوريوس، والمناهج والتدريس أساليب تدريس اللغة العربية برنامج الماجستير، والمناهج والتدريس أساليب تدريس العلوم برنامج الماجستير، والمناهج والتدريس تكنولوجيا التعليم برنامج الماجستير، واستمرار الاعتماد الخاص وتثبيت الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصصي تكنولوجيا التعليم برنامج الدكتوراه، والمناهج والتدريس المناهج العامة برنامج الماجستير في الجامعة الأردنية. ووافق المجلس على الاستمرار بالاعتماد الخاص لتخصصات علم الحاسوب برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي برنامج البكالوريوس في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.