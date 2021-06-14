التعليم العالي يوافق على السير بإجراءات “علاوة الجامعات”

عمان-الغد- قرر مجلس التعليم العالي ، الاثنين، الموافقة بالسير في إجراءات تعديل عدد من الانظمة لغايات السير في إقرار زيادة علاوة الثلاثين دينارا لجميع العاملين في الجامعات الأردنية الحكومية، وذلك إسوة بالزيادة التي أقرت العام الماضي للعاملين في القطاع العام.

وجاء ذلك بحسب كتاب ردت به الحكومة على مذكرة تبناها مجموعة من النواب .



