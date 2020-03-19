“التعليم العالي” يوضح آلية تسجيل الحضور والغياب لطلبة الجامعات

عمان- الغد- طالب اليوم الخميس وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق رؤساء الجامعات الأردنية في تعميم رسمي أرسل لهم بضرورة التعميم على أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة بأن الأولوية في هذه المرحلة هو معرفة عدد الطلبة الذين يقومون بالدخول إلى منصات التعليم الإلكتروني للاستفادة منها، وليس الهدف تسجيل حضور وغياب الطلبة، نظراً لوجود معوقات فنية قد تحول دون ذلك.

كما طالب الوزير توق الجامعات الأردنية بتزويده بإحصائيات تبين أعداد المساقات الدراسية في كل كلية وعدد ونسبة المساقات الإلكترونية منها إضافةً إلى عدد الطلبة المستخدمين فعلياً لمنصات التعليم الإلكتروني ونسبتهم، وذلك لإجراء تقييم فعلي لواقع ممارسة الجامعات الأردنية للتعليم الإلكتروني.

كما أكد الوزير توق بأن الفريق المشرف على منصات التواصل الإجتماعي الخاصة بالوزارة يتابع وعلى مدار 24 ساعة جميع الملاحظات والشكاوى التي ترد من الطلبة.