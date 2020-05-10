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“التعليم العالي” يُعفي طلبة “المقبول” في الدراسات العليا من تحقيق المعدل التراكمي المطلوب

منذ ساعة واحدة
التعليم العالي

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تيسير النعيَمات
عمان- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد أنه وإنطلاقاً من حرص مجلس التعليم العالي على تحقيق المصلحة الفضلى لأبنائنا طلبة الدراسات العليا، وتخفيف الآثار السلبية عليهم نتيجة أزمة فايروس الكورونا فقد قرر مجلس التعليم العالي ما يلي:
أولاً: الموافقة لطلبة درجة الماجستير الحاصلين على درجة البكالوريوس بتقدير مقبول، (والمقبولين على نظام حزمة المقبول) على اعتماد علامة النجاح في مواد الحزم بغض النظر عن تحقيق المعدل التراكمي المطلوب 75% لغايات استمرارية تسجيلهم في برنامج الماجستير في الجامعات الأردنية، وذلك للفصل الدراسي الثاني الحالي فقط 2019 / 2020.
ثانياً: الموافقة على عدم احتساب الفصل الدراسي الثاني الحالي لطلبة الدراسات العليا الملتحقين في الجامعات الأردنية ضمن المدة المطلوبة لغايات اجتياز امتحان اللغة الأجنبية أو اجتياز الامتحان الوطني للغة الانجليزية أو دراسة البرنامج التأهيلي (6 ساعات)، على أن يستكمل الطلبة المطلوب منهم في الفصل الذي يليه.
وأكدت الوزارة بأن مجلس التعليم العالي في حالة انعقاد دائم، وذلك لمتابعة جميع المستجدات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

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