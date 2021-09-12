“التعليم العالي”: 3009 طلاب تقدموا للمنح الخارجية

عمان-الغد- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد إنتهاء الفترة الرسمية لتقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي 2021 / 2022 والمقدمة للمملكة ضمن إطار التبادل الثقافي من الدول العربية والأجنبية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن عدد الطلبة الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من هذه المنح بلغ (3009) طالباً وطالبة، مؤكدةً بأنه لن يكون هناك أي تمديد لعملية تقديم الطلبات.

وأضافت الوزارة بأن إعلان نتائج الترشيح للاستفادة من هذه المنح سيتم بعد إعلان وحدة تنسيق القبول الموحد لنتائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية الرسمية، والمتوقع أن يكون نهاية الشهر الحالي علماً بأنه سيتم استثناء أي طالب يتم ترشيحه للقبول في نفس التخصص في إحدى الجامعات الأردنية من قائمة الترشيح للمنح الخارجية.

كما أكدت الوزارة بأن عملية الترشيح وإعلان أسماء الطلبة المرشحين يتم وفقاً لأعلى معايير الشفافية، وذلك من خلال نظام إلكتروني وبدون أي تدخل بشري حيث يمكن لكل طالب أن يطلع على أسماء ومعدلات الطلبة الذين تم ترشيحهم في نفس اللواء الذي ينافس فيه.