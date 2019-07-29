“التعليم بالترفيه”.. كتاب جديد بأساليب تراعي أطفال صعوبات التعلم

عمان– صدرت عن دار المعتز للنشر والتوزيع الطبعة الأولى من كتاب “معا.. نتعلم حروف لغتنا الجميلة” من تأليف رشيد العدرة، وأمجد السعايدة.

وركز المؤلفان في الكتاب المكون من 187 صفحة على الصورة التعليمية؛ لما لها من أثر في ذاكرة الطفل، إذ تم ربط الصورة بالكلمة التي تدل عليها، فكانت العملية بصرية حركية، فضلًا عن الربط الحركي السمعي، والتآزر الحركي البصري، والتآزر الحركي السمعي.

وانطلاقًا من خلفية المؤلف رشيد العدرة، في حقل “صعوبات التعلم”، ارتكز الكتاب على منهج تعليمي قائم على التسلسل من الصورة إلى الكلمة سمعيا، ثم إتمام النمط السمعي؛ وذلك لاستثارة وتحفيز ذاكرة الطفل، وحَمْله على البحث في مخزونه اللغوي.

ولأن أول مراتب العلم الاستماع؛ ركز الكتاب على تطوير مهارة الاستماع، وقياس تلك المهارة عن طريق الربط بينها وبين الكلمة المكتوبة، ثم عمد الكتاب إلى الانتقال إلى تسمية الصورة، وربطها بنطق الحرف موضوع الدرس من خلال مجموعة من الصور تتضمن الحرف موضوع الدرس، إضافة إلى أخرى لا تتضمن.

وانتقل الكتاب بعد ذلك إلى تجريد الحرف؛ ليستدل الطفل والطالب على شكله، مستنتجًا ذلك من خلال كلمات معطاة، وفصل الحرف عن الكلمة، ليظهر بصورته المكتوبة حسب موقعه من الكلمة.

ولم يُغفل المؤلفان قياس مهارة التجريد والكتابة؛ عبر تطبيق مبسط يوظف الطالب فيه شكل الحرف المراد في الكلمة، فرَسْمه وكتابته بخط واضح مقروء، ثم انتقلا إلى مرحلة القراءة والتهجئة بضبط الحرف موضوع الدرس بالحركات الثلاث (الفتحة، والضمة، والكسرة) (المقطع القصير) وذلك من خلال صورة معطاة تبدأ بالحرف المطلوب بالحركة المناسبة، ثم إكمال القراءة بقراءة الحرف بالمقطع الطويل، مرتبطًا ذلك بحروف المد الثلاثة (الألف، والواو، والياء).

وأفرد الكتاب للطفل مساحة ترفيهية تعليمية وذلك من خلال تلوين الحروف بأشكالها المتعددة، رابطين ذلك بصورة تبدأ بالحرف موضوع الدرس، ومحاولة كتابة اسم الصورة من خلال حروفها مقلوبةً، ليقوم الطفل بترتيبها مرة أخرى؛ ليبرز الحرف موضوع الدرس.

وقدَّم الكتاب في سياق التعلم بالترفيه مجموعة من الحروف تتشابه مع الحرف المطلوب، ليستخرجه الطفل من بينها، مُلوِّنًا الدائرة الموجودة في داخلها.

وأتم المؤلفان عملية الكتابة بجملة، آخذين بالحسبان في كلماتها أشكال الحروف المتعددة (بداية الكلمة، ووسطها، وآخرها)، طالبين من الطفل إعادة كتابة الجملة، مُلوِّنًا الحرف المقصود.

وختم المؤلفان كتابهما بقصة قصيرة جدًا، تدور على فكرة معينة، ضَمَّناها كلمات تحتوي على شكل الحرف المطلوب، وربطا فكرة القصة بصور معبرة عنها، طالبين إلى الطفل استخراج الكلمات المتضمنة الحرف، ثم كتابتها في الجدول المرفق؛ ليعتاد الطفل على شكل الحرف، وصوره المتعددة.