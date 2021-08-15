التعليم وجاهيا.. شغف العودة يتطلب تهيئة الطلبة بالحافز والتشجيع

إسراء رعد الشيخلي

عمان- بصوت متعب وقلق حول ما هو آت، تقول (أم فرح) “إن تجربة التعلم عن بعد أفقدت أطفالي مهارات عديدة، ولم يكن الموضوع سهلا بالنسبة لي كوني أما لثلاثة أطفال”، مبينة أنها عانت عدم التزام الأولاد، وبالأخص ابنها ذا التسعة أعوام الذي أصابه الملل من الدراسة “اونلاين”، وأصبح غاضبا وعصبيا أغلب الوقت.

ومع اقتراب العودة للمدارس في الأول من أيلول (سبتمبر)، تحاول أم فرح تشجيع أبنائها كل يوم بكلمات إيجابية، منها “أنت شاطر.. المعلمون يحبونك.. رح ترجع أشطر من الأول”، كذلك قامت بشراء القرطاسية والحقائب المدرسية زاهية الألوان لتحبيبهم بالدراسة من جديد.

وحول الإستراتيجيات التي ينبغي اتباعها من قبل الأهالي لتشجيع أطفالهم على العودة الى مدارسهم، يلفت اختصاصي علم النفس د.موسى مطارنة، الى ضرورة أن يكون هنالك تهيئة في المنزل عبر تحفيز الأطفال وتذكيرهم بالعودة لرؤية أصدقائهم والمكان الذي قضوا فيه أوقاتا جميلة برفقة المعلمين، وفي ذلك نوع من التحفيز الإيجابي. ومنذ الآن، ينبغي تهيئة الصغار على النوم باكرا لكي تتم العملية بشكل تدريجي ويعود الطالب لوضعه الطبيعي في المدرسة.

ويضيف المطارنة أن للمدرسة أيضا دورا كبيرا في احتواء الطلبة واستقبالهم والتعامل معهم بمرونة، ويتضمن ذلك إدخال أنشطة فنية ورياضية وموسيقية واحتفالات خاصة في الأسبوع الأول، وليس الاجتماع معهم بالغرف الصفية والبدء بالدروس مباشرة، حتى لا يتعرضوا لصدمة وردة فعل، كونهم منذ فترة طويلة تركوا النمط الذي اعتادوه، وفقدوا المهارات التي تعلموها من المدرسة سابقا.

ويؤكد أن على المعلم أن يبدأ الحصة بنشاط ما، واختصار وقت الحصة والابتعاد عن زخم المعلومات، وأن يحاول التفاعل مع الطلاب، إضافة لمحاولة دمج الطلبة مع بعضهم بعضا بالقيام بأنشطة تفاعلية في أماكن مفتوحة كالساحات والصالة الرياضية.

إلى ذلك، ينصح مطارنة بتزيين الصفوف والمدرسة لإشعار الطلبة بالدفء والحب، وذلك يقضي على القلق ويحسن حالتهم النفسية، ويعطي حافزا إيجابيا، كذلك، البدء من جديد بتقوية المهارات الذهنية للطلبة.

أما عن الفاقد التعليمي، فكل معلم مدرك تماما المواد التي لم تعط الطالب حقه بالتعلم عن بعد ولم يأخذ كفايته فيها، لذا من واجب المعلم أن يعطي مختصرا للمنهج وليس المادة كاملة.

ووفق مطارنة، ينبغي تحديد مشاكل الطلبة التي واجهوها خلال فترة التعلم عن بعد وما سببته من ضغط نفسي وقلق وتوتر وخوف لديهم، فهنالك طلبة فقدوا أناسا أعزاء عليهم بسبب الجائحة، أيضا هنالك طلاب أصيبوا بفيروس كورونا، وعلى هذا الأساس تحديد مشكلات هؤلاء ومحاولة معالجتها سواء عن طريق الإرشاد التربوي أو الأنشطة من خلال معلمي الصفوف.

معلمة الرياضيات في إحدى المدارس بشرى جمجوم، تحدثت عن الفاقد التعليمي للمواد الأساسية التي درسها الطالب خلال السنتين الماضيتين ووصفتها بأنها تغذية راجعة لمواد الرياضيات، اللغة العربية، واللغة الانجليزية، مضيفة أن الفترة كافية اذا أعطيت بشكل مكثف، والجهد والتعاون المتواصل من قبل المدرسة وأولياء الأمور لتحقيق النتائج المطلوبة.

وتتابع جمجوم أن هنالك الكثير من الطلبة لديهم شغف التعلم بسبب الروتين الممل أثناء فترة الدراسة عن بعد ويتمنون العودة لمدارسهم. أما عن الطلبة غير الراغبين بالعودة لصفوف المدرسة، فعلى الأهالي تحفيزهم وتشجيعهم بكل الطرق لكي لا يشعروا بالإحباط.

المرشدة التربوية هالة القيسي، تبين أنه من المفترض أن يتبع الأهالي أسلوب الترغيب مع أطفالهم، وفترة السنتين ليست بقليلة، لذا تنصح أولياء الأمور بالبدء معهم وتذكيرهم بأصدقائهم وقضاء أوقات ممتعة معهم، إضافة الى الأنشطة الترفيهية.

وعن ضبط سلوك الطلبة من جديد، تقول القيسي إن هنالك ورشا تدريبية للمعلمين بخصوص كيفية التعامل مع الطلبة بفترة الفاقد التعليمي ليكونوا جاهزين أمام أي مشكلة تواجههم خلال هذا الشهر ابتداء من 15-8 الى 12-9، خاصة أن الطلبة غابوا فترة ليست قليلة عن نظام المدارس والالتزام ونظام الضبط.

وتتابع “نحن كمرشدين قمنا بإرشادات توعوية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ورسالتنا موجهة لأولياء الأمور أيضا وليس فقط للطلبة كونهم حجر الأساس”.

وحول الخطط التي توفرها المدرسة لاستقبال الطلبة، تقول القيسي “تم تجهيز الصفوف من حيث التباعد بين الأدراج وسيتم وضع عدد محدد للطلبة في الصف وذلك بتوجيه من الوزارة، وسيتم تنظيف وتعقيم المدرسة بشكل كامل قبل بدء الدوام، وتزويد جميع الصفوف والممرات بالمعقمات والمناديل الورقية والكمامات لمساعدة الطالب على الالتزام بإجراءات الوقاية للسلامة العامة”.

وتعبر أم حمزة، وهي أم لطفلين، عن قلقها وخوفها على أولادها من الإصابة بفيروس كورونا حال عودة التعليم الوجاهي، لكنها في الوقت ذاته ترى أن عودة الصغار والتزامهم، ورؤية أصدقائهم والاشتراك بأنشطة تفاعلية تجدد النشاط ضرورة حتمية، إذ إن الفترة الماضية أثرت فيهم بشكل سلبي، وتراجعت قدراتهم الأكاديمية، على أمل أن تعوض المدارس مع عودتها من جديد، ما فقده الطلبة.