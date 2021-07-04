التعلّم “أونلاين”.. معلمات يروين همومهن وتفاصيلهن مع الطلبة وعائلاتهن

منى أبوحمور

عمان – عامان دراسيان، شابهما العديد من المتاعب، والجهد المضاعف والقلق والخوف أحيانا، ذاقت مرارتها معلمات خلال جائحة كورونا، حاولن بكل ما أوتين من قوة الموازنة بين إعطاء الطالب حقه كاملا بالدراسة والتعلم، وعدم التقصير مع الأولاد والزوج وإتمام كل المهام الأسرية والمتابعات التي لا تنتهي.

تفاصيل منها ما هو صعب ومتعب ومنها ما هو تحد وإصرار تحقق بالصبر والمثابرة لحمل الرسالة التعليمية على أكمل وجه. كلها خليط من المشاعر تسللت لحياة كثير من المعلمات والمعلمين الذين أمضوا فترة صعبة خلال العامين الماضيين بعد التحول من التعليم الوجاهي إلى التعليم “أونلاين”.

لم تكن جائحة كورونا أقل وطأة على الكوادر التدريسية التي حملت على أكتافها خلال رحلة التحول “إلكترونيا”، الكثير من التحديات للاستمرار بالعملية التعليمية، متجاوزين الكثير من الظروف العائلية والاقتصادية الصعبة التي كانت في كثير من اللحظات تشكل عبئا كبيرا، فضلا عن الظروف الصحية والوبائية.

التحول إلى التعليم عن بعد لما يقارب عامين دراسيين، لم يكن سهلا على معلمين ومعلمات كما هو الحال على الطلبة وأولياء الأمور، فقد عانوا ما عانوه من ظروف تعليمية استثنائية ما بين متابعة المنصات وأداء الواجبات من جهة ومتابعة دراسة الأبناء من جهة أخرى، إلى جانب ما اختبروه من ظروف اقتصادية صعبة واقتطاعات طالت الرواتب بالتعليم الخاص وظروف صحية صعبة جعلت معاناتهم مركبة.

تفاصيل عديدة عاشتها معلمات خلال هذه الفترة، تزامنا مع ظروف أسرية صعبة وعلاقات زوجية متوترة في ظل تسارع الأحدات والضغوطات منذ بدء الجائحة، وفق ليلى خالد المعلمة في إحدى المدارس الخاصة التي تصف فترة التعليم عن بعد من أكثر الأوقات صعوبة في حياتها.

تقول “همومنا كانت كبيرة.. فمن جهة التعليم ومن جهة أخرى الخوف على أنفسنا وأسرنا من المرض، وختامها ظروف اقتصادية عصفت بكثير من الأسر”، متابعة أن ما مررن به كمعلمات خلال الفترات الماضية ليس أمرا هينا، فلم يكن لديهن مساحة للحياة الخاصة أبدا.

وتقول ليلى، ربما تجارب المعلمات في المدارس الخاصة مختلفة نوعا ما في ظل اعتماد التعليم التفاعلي الذي يجعل التواصل دائما مع الطالب منذ الصباح من خلال حصص تفاعلية، إضافة إلى متابعة الواجبات وتلافي أي مشاكل فنية ومراعاة ظروف الطلبة، وعائلاتهم ما يعني أن تكون المعلمة “ستاند باي” طوال اليوم.

في حين كانت تتمنى مرام أحمد معلمة الرياضيات أن يكون اليوم 48 ساعة لتتمكن من إنجاز كافة مهامها، ليتبقى لديها بعض الوقت لقضائه مع أطفالها وزوجها بعيدا عن الدراسة، والحديث عن الظروف الاقتصادية والوبائية التي أصبحت مسيطرة على الجلسات العائلية وكافة تفاصيل الحياة.

المعلمة مرام تبين “التجربة لم تكن سهلة”، فتداعيات جائحة كورونا وظروف التعليم عن بعد تسببت في إيجاد أجواء مشحونة داخل الأسرة من جهة وخلافات أسرية في بعض الأحيان بسبب انشغالها طوال اليوم ما بين إعطاء الدروس وتدريس أطفالها والاهتمام في البيت.

كما أن أوراق العمل كانت منتشرة في كل مكان، ومجموعات “واتس اب” على الهاتف لا تهدأ طوال اليوم، وكل الغرف مشغولة في الدراسة، فهذه الظروف والروتين اليومي لم ترق لزوجها، كما تقول مرام، والذي خسر عمله بعد أن اضطرت الشركة التي يعمل بها للإغلاق بسبب الجائحة ما تسبب بالكثير من المشاكل التي ربما كانت سببا لمرحلة صعبة مرت بها طوال الفترة الماضية.

ورغم استخدامها لجهاز الأكسجين طوال اليوم بسبب إصابتها بفيروس كورونا، إلا أن إصرارها على الاستمرار بإعطاء حصة العلوم لطلبة الصف التاسع هو ما جعل المعلمة لطيفة عبد الإستمرار بإعطاء حصتها على الموعد من دون تغيير.

ورغم منحها إجازة مرضية من المدرسة، إلا أنها رفضت أن تترك طلابها خلال العشرة أيام التي تسبق الامتحان النهائي، مشيرة إلى أنه لا يمكنها التخلي عنهم في هذه الفترة الصعبة.

وتتابع “الطبيب ألزمني باستخدام جهاز الاكسجين طوال فترة إصابتي بكورونا ولكنني كنت أسترق بعض الوقت لإعطاء حصتين لطلابي الذين أيضا تعاونوا معي ولم يرهقونني”، وبقيت مستمرة في حصصها حتى إنهاء امتحانهم النهائي. لم تكن تلك الفترة سهلة على المعلمة لطيفة التي اعتبرت مصلحة طلابها أمانة في رقبتها كباقي أفراد أسرتها واستمرت في تعليمهم على أكمل وجه.

في حين اضطرت معلمة اللغة الإنجليزية رولا أحمد أن تعالج زوجها وابنتها في المنزل وتتابعهما بنفسها لعدم قدرتها على الإقامة معهما في المستشفى أو تركهما وحدهما، فإلى جانب خوفها عليهما، هناك حصص دراسية وطلاب يجب المتابعة معهم طوال اليوم.

وما بين مراقبة أسرتها المصابة ومتابعة علاجهم ومشاعر الخوف من تفاقم حالتهم الصحية التي كانت تسيطر على رولا طوال تلك الفترة، كانت في كل مرة تحاول أن تنتزع الخوف لتتمكن من متابعة طلبتها وإعطائهم دروسهم من دون حتى أن يشعر أحد بخوفها وألمها وقلقها على أسرتها.

التربوي الدكتور عايش النوايسة يشير إلى أن الكوادر التدريسية بشكل عام والمعلمات بشكل خاص في القطاعين الخاص والحكومي، بذلوا مجهودا كبيرا يتجاوز الطاقات والقدرات، خاصة وأن التعليم عن بعد جاء فجأة ولم يكن هنالك تنمية مهنية أو تدريب على ذلك من قبل.

ويعتبر نوايسة التعليم عن بعد نقطة تحدي للمعلمين بعد التحول بإستراتيجيات التعلم الوجاهي مباشرة إلى “الإلكتروني” وذلك يحتاج إلى قدرات ووقت ومهارات مختلفة.

من جهة أخرى فإن لدى المعلمات متطلبات أسرية وزوجية واجتماعية أيضا، والتعليم كان يمارس من المنزل وهذا أوجد صعوبة التوفيق ما بين المهام المنزلية والأولاد ومتابعة الدروس، خاصة وأن المدارس الخاصة انتهجت نظام التعليم التفاعلي الذي يعتمد على إستراتيجيات التواصل المباشر مثل “الزووم والتيمز” والتي تتطلب قدرات كبيرة ووقتا كثيرا خلال اليوم.

ووفق النوايسة؛ فإن كثيرا من المعلمين والمعلمات كانوا يقضون أوقاتا طويلة في إعداد الحصص، وهذا يتطلب جهدا كبيرا، على عكس التعلم الوجاهي الذي ينتهج الوسائل التقليدية السهلة والميسرة، فالمطلوب من المعلمين والمعلمات كان اكبر من القدرات والإمكانيات.

ويؤكد نوايسة أن أداء المعلمين كان على درجة عالية كبيرة من الجهد، خصوصا في القطاع الخاص الذي اعتمد التعليم التفاعلي، وبذلوا جهدا مضاعفا ما جعل هناك فجوة بين التعليم الحكومي والخاص، خصوصا في ظل وجود منصات افتراضية للتعليم.