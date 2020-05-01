التعلّم عن بعد أكثر سهولة مع منصة Huawei AppGallery وتطبيق NoorSpace

مع تغيّر نمط الحياة في الآونة الأخيرة وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا بصورة أكبر لإنجاز الأعمال ومواصلة الدراسة عن بعد، والتواصل مع الأحباء، وقضاء أوقات ممتعة مع العائلة في المنزل، تأتي منصة Huawei AppGallery – التي تعدّ واحدة من أفضل ثلاث متاجر للتطبيقات على مستوى العالم مع 400 مليون مستخدم نشط شهريًا – لتسهّل الحياة اليومية على الأفراد وتجعلها أكثر سلاسة. وتضم المنصة نخبة من أفضل التطبيقات المحلية والعالمية التي تلبي مختلف الاحتياجات والمتطلبات، ومن أبرزها تطبيق NoorSpace للتعلّم عن بعد والمتاح مجانًا لضمان مواصلة العملية التعليمية في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها حاليًا.

يشكّل نظام إدارة التعلّم الإلكتروني NoorSpace، التابع لوزارة التربية والتعليم والمُطوّر من قبل شركة ULTIMIT تحت مظلة شركة المناصير لتكنولوجيا المعلومات ضمن مسؤوليتها الاجتماعية، وسيلة لمواصلة التعلّم عن بعد وتمكين الطلبة من متابعة دروسهم بشكل فعال من منازلهم، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية بضرورة تسهيل إجراءات التعلّم عن بعد على الطلبة والأهل. ويعمل النظام على ربط وتنظيم العمل بين المجموعات التعليمية والمدارس والمعلمين والطلبة وأولياء الأمور جميعًا ضمن منصة إلكترونية واحدة لضمان تحقيق أفضل نتائج التعلّم عن بُعد. ويضم نظام NoorSpace جميع المهام الإدارية الأساسية اللازمة لإدارة أي مدرسة ومتابعة شؤون الطلبة والمدرسين على حد سواء، من حضور وغياب وعلامات، إلى جانب متابعة ملحقات وأصول المدارس.

يشكّل نظام إدارة التعلّم الإلكتروني NoorSpace، التابع لوزارة التربية والتعليم والمُطوّر من قبل شركة ULTIMIT تحت مظلة شركة المناصير لتكنولوجيا المعلومات ضمن مسؤوليتها الاجتماعية، وسيلة لمواصلة التعلّم عن بعد وتمكين الطلبة من متابعة دروسهم بشكل فعال من منازلهم، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية بضرورة تسهيل إجراءات التعلّم عن بعد على الطلبة والأهل. ويعمل النظام على ربط وتنظيم العمل بين المجموعات التعليمية والمدارس والمعلمين والطلبة وأولياء الأمور جميعًا ضمن منصة إلكترونية واحدة لضمان تحقيق أفضل نتائج التعلّم عن بُعد. ويضم نظام NoorSpace جميع المهام الإدارية الأساسية اللازمة لإدارة أي مدرسة ومتابعة شؤون الطلبة والمدرسين على حد سواء، من حضور وغياب وعلامات، إلى جانب متابعة ملحقات وأصول المدارس.