التعمري بين نجوم قارة آسيا الذين يواصلون التألق في الملاعب العالمية

عمان – الغد – يواصل نجوم قارة آسيا التألق في الملاعب العالمية، ليؤكدوا قدرة اللاعب الآسيوي على منافسة أبرز نجوم اللعبة في العالم.

وفي هذه السلسلة الأسبوعية المتواصلة يسلط الموقع الالكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الضوء على أبرز النجوم الآسيويين الذين تألقوا خارج القارة هذا الأسبوع، ليشارك القراء في اختيار اللاعب الأبرز بينهم.

قائمة اللاعبين المرشحين هذا الأسبوع تتضمن 10 لاعبين من ست دول مختلفة، نجحوا في التألق وتقديم عروض مميزة، خلال الفترة من 10-16 شباط (فبراير) الحالي.

ومن ضمن المرشحين في قائمة هذا الأسبوع نجم منتخب النشامى موسى التعمري لاعب نادي لويفن البلجيكي، والسوري محمود المواس لاعب نادي بوتوشاني الروماني، والإيراني مهدي تاريمي لاعب بورتو البرتغالي.

ويمكن للقراء المشاركة في التصويت للاعب الأبرز برأيهم، حيث يستمر التصويت لغاية يوم الأحد 21 شباط (فبراير) المقبل.

مهدي تاريمي

لعب 87 دقيقة، سجل هدفا، تفوق في 11 مواجهة فردية (التعادل مع براغا 1-1)، لعب 90 دقيقة، سجل هدفا، نسبة دقة التمرير 83 % (التعادل مع بوافيستا 2-2)، وفي كل مباراة يشارك فيها الإيراني مهدي تاريمي لا بد من توقع أن ينجح في التسجيل، وهذا الأسبوع نجح في التسجيل خلال المباراة أمام براغا ثم في المباراة أمام بوافيستا.

جعفر سلماني

لعب 90 دقيقة، سجل هدفا، صنع هدفا، قطع الكرة 7 مرات (الفوز على غيل فيسنتي 4-1)

لاعب إيراني آخر يتألق في البرتغال هو جعفر سلماني، الذي وصل مؤخراً إلى نادي بورتيمونيزي، وقد سجل هذا الأسبوع هدفا وصنع آخر ليقود فريقه بورتيمونيزي للفوز على غيل فيسنتي.

مايا يوشيدا

لعب 90 دقيقة، نسبة دقة التمرير 86 %، قطع الكرة 11 مرة، استعاد الكرة 1 مرة (الفوز على فيورنتينا 2-1)

يواصل اللاعب الياباني مايا يوشيدا تقديم العروض القوية مع سمبدوريا الإيطالي، عبر مستواه المميز في إيقاف هجمات الفريق المقابل.

محمود المواس

لعب 87 دقيقة، سجل هدف، نسبة دقة التمرير 73 % (الفوز على غاز ميتان 2-1).

يقدم السوري محمود المواس مستويات مميزة هذا العام مع نادي بوتوشاني الروماني، حيث سجل من جديد في المباراة أمام غاز ميتان، وكان هذا هدفه الثالث في آخر 6 مباريات.

الاهيار سيد مانيش

لعب 90 دقيقة، صنع هدفا، التفوق في 17 مواجهة فردية (الفوز على ديسنا 2-1).

وسط تساقط الثلوج والأجواء الباردة، نجح الإيراني الاهيار سيد مانيش في صنع هدف لفريقه زوريا الأوكراني خلال المباراة أمام ديسنا.

سام كير

لعبت 90 دقيقة، سجلت هدفا، صنعت 5 فرص، قطعت الكرة 6 مرات (الفوز على بريستول سيتي 5-0).

نجحت الأسترالية سام كير في التسجيل من جديد مع نادي تشيلسي، لتساهم في تحقيق الفوز على بريستول سيتي بخماسية نظيفة، وتسجل الهدف التاسع في آخر 11 مباراة.

جي سو-يون

لعبت 90 دقيقة، 59 تمريرة ناجحة، نسبة دقة التمرير 88 %، صنعت 3 فرص (الفوز على بريستول 5-0).

لاعبة أخرى من قارة آسيا تألقت في مباراة تشيلسي أمام بريستول سيتي في الدوري الإنجليزي للسيدات هي الكورية الجنوبية جي سو-يون التي قامت بدور محوري في بناء الهجمات.

موسى التعمري

لعب 67 دقيقة، نسبة دقة التمرير 90 %، صنع فرصة (الفوز على كورتريجك 3-1).

عاد الأردني موسى التعمري بقوة إلى التشكيلة الأساسية في نادي لويفن البلجيكي، حيث تألق من خلال نسبة النجاح العالية في التمرير، وساهم في قيادة الفريق لتحقيق الفوز بنتيجة 3-0.

يوما سوزوكي

لعب 90 دقيقة، سجل هدفا، 7 تسديدات، نسبة 85 % في النجاح بالمواجهات الفردية (الفوز على زولت زاريغيم 2-1) في الدوري البلجيكي أيضاً نجح الياباني يوما سوزوكي في تسجيل هدف ليسهم في فوز فريقه سينت ترويدن على زولت زاريغيم 2-1.

توم روجيتش

لعب 87 دقيقة، سجل هدفا، صنع هدفا، التفوق في 16 مواجهة فردية (الفوز على سانت ميرين 4-0). لعب 76 دقيقة، نسبة دقة التمرير 80 % (الفوز على سانت جونسون 2-1) عاد لاعب الوسط الأسترالي توم روجيتش إلى القائمة الأسبوعية بعدما سجل هدف لفريقه سلتيك الاسكتلندي خلال المباراة أمام سانت ميرين، وهو الهدف الأول له منذ شهر كانون الأول (ديسمبر).