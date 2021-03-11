التعمري بين نجوم قارة آسيا المتألقين في الملاعب العالمية

عمان- الغد- يواصل نجوم قارة آسيا التألق في الملاعب العالمية، ليؤكدوا قدرة اللاعب الآسيوي على منافسة أبرز نجوم اللعبة في العالم.

وفي هذه السلسلة الأسبوعية المتواصلة، يسلط الموقع الالكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الضوء على أبرز النجوم الآسيويين الذين تألقوا خارج القارة هذا الأسبوع، ليشارك القراء في اختيار اللاعب الأبرز بينهم.

قائمة اللاعبين المرشحين هذا الأسبوع تتضمن 10 لاعبين من ست دول مختلفة، نجحوا في التألق وتقديم عروض مميزة، خلال الفترة من 3 إلى 9 آذار (مارس).

ومن ضمن المرشحين في قائمة هذا الأسبوع النجم الأردني موسى التعمري والفلسطيني محمود وادي والإيراني سردار أزمون. ويمكن للقراء المشاركة في التصويت للاعب الأبرز برأيهم، حيث يستمر التصويت لغاية يوم الاثنين 15 آذار (مارس) الحالي.

سردار أزمون (زينت، إيران)

لعب 90 دقيقة، سجل هدفا، نسبة دقة التمرير 86 %، تفوق في 11 مواجهة فردية (الخسارة أمام روبين كازان 1-2). سجل الإيراني سردار أزمون هدفه التنافسي الأول هذا العام في المباراة التي خسرها زينت أمام روبين كازان، وكان هذا الهدف الثاني عشر للاعب في الموسم الحالي.

سام كير (تشيلسي، أستراليا)

لعبت 90 دقيقة، صنعت هدفا، صنعت فرصتين، 5 مراوغات ناجحة (الفوز على أتلتيكو مدريد 2-0).

لعبت 69 دقيقة، سجلت هدفا، صنعت هدفا، صنعت 3 فرص (الفوز على وستهام يونايتد 3-0).

واصلت الأسترالية سام كير تقديم العروض المميزة مع تشيلسي الإنجليزي، لتقود الفريق إلى الفوز على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا للسيدات ثم على وستهام ضمن الدوري الإنجليزي، لترفع رصيدها إلى 12 هدفا هذا الموسم في الدوري.

كايتلين فورد (أرسنال، أستراليا)

لعبت 63 دقيقة، سجلت هدفين، نسبة دقة التمرير %100، صنعت فرصتين (الفوز على بيرمنغهام 4-0).

نجحت الأسترالية كايتلين فورد في تسجيل هدفين بغضون ثلاث دقائق لتقود أرسنال إلى الفوز على بيرمنغهام برباعية ضمن الدوري الإنجليزي للسيدات، ورفعت اللاعبة رصيدها إلى 9 أهداف هذا الموسم.

محمود وادي (بيراميدز، فلسطين)

لعب 26 دقيقة، سجل هدفا، 100 % نسبة التفوق في الكرات العالية (الفوز على المصري 2-1). لعب 90 دقيقة، صنع فرصة، 79 % نسبة دقة التمرير، قطع الكرة 6 مرات (الفوز على أسوان 2-0).

يواصل النجم الفلسطيني محمود وادي التألق في الدوري المصري، حيث شارك كبديل وسجل هدف الفوز في مرمى نادي المصري، ثم قدم مستوى مميزا عند الفوز أمام أسوان.

موسى التعمري (هيفرلي لوفين، الأردن)

لعب 83 دقيقة، صنع هدفا، 4 تسديدات على المرمى، نسبة دقة التمرير 89 % (التعادل مع كاس يوبن 3-3).

بعد أن نجح في التسجيل الأسبوع الماضي، قدم اللاعب الأردني موسى التعمري مستوى مميزا من جديد، وضاعت عليه أكثر من فرصة للتسجيل تألق الحارس ثيو ديفورني في التصدي لها، لكنه نجح في صنع هدف لزملائه.

غولزيغيت عليكولوف (كايرات الماتي، قرغيزستان)

لعب 66 دقيقة، سجل هدفا، صنع هدفا، نسبة دقة التمرير 83 %، 7 مراوغات ناجحة (التعادل مع توبول 3-3).

لعب 45 دقيقة، أسهم في صنع هدف، نسبة دقة التمرير 91 % (الفوز على شاختار كاراغاندي 2-1).

قدم القرغيزي غولزيغيت عليكولوف مستوى مميزا هذا الأسبوع، حيث سجل هدف التعادل في الوقت القاتل أمام توبول ضمن قبل نهائي كأس السوبر في كازاخستان، ثم أسهم في صناعة هدف خلال الفوز على كاراغاندي.

الاهيار سيد مانيش (زوريا لوهانسك، إيران)

لعب 45 دقيقة، سجل هدفين، نسبة دقة التمرير 71 % (الفوز على لفيف 4-0).

تألق الإيراني الاهيار سيد مانيش في مباراة فريقه زوريا لوهانسك أمام لفيف ضمن الدوري الأوكراني، حيث سجل هدفين خلال الشوط الأول.

هاري سوتار (ستوك سيتي، أستراليا)

لعب 90 دقيقة، التفوق في المواجهات الدفاعية بنسبة 71 %، قطع الكرة 14 مرة (الخسارة أمام سوانزي سيتي 1-2).

لعب 90 دقيقة، سجل هدفا، التفوق في المواجهات الدفاعية بنسبة 71 %، التفوق في 15 كرة عالية (الفوز على ويكومب وندررز 2-0).

يقدم المدافع الأسترالي هاري سوتار مستويات مميزة في دوري الدرجة الأولى بإنجلترا، سواء على مستوى الصلابة الدفاعية أو حتى تسجيل الأهداف كما فعل هذا الأسبوع أمام ويكومب وندررز.

كريم أنصاريفارد (آيك أثينا، إيران)

لعب 83 دقيقة، 3 تسديدات على المرمى، التفوق في 12 مواجهة فردية (الفوز على فولوس 1-0).

لعب 90 دقيقة، سجل هدفين، نسبة دقة التمرير 81 % (الفوز على أبولون سميرنيس 2-0).

بعد غياب 11 مباراة عن التسجيل، نجح الإيراني كريم أنصاريفارد في تسجيل هدفي الفوز لفريقه آيك أثينا خلال المباراة أمام أبولون سميرنيس، ليرفع رصيده إلى 11 هدفا هذا الموسم في جميع المسابقات.

جونيا إيتو (غينك، اليابان)

لعب 90 دقيقة، نسبة دقة التمرير

84 %، التفوق في 9 مواجهات فردية (الفوز على ميشلان 4-1).

لعب 90 دقيقة، سجل هدفا، صنع 4 فرص، نسبة دقة التمرير 86 % (الفوز على سيركل بروج 2-0).

يقدم الياباني جونيا إيتو مستويات ثابتة مع نادي غينك البلجيكي، ونجح هذا الأسبوع في تسجيل هدف خلال المباراة التي فاز فيها الفريق على سيركل بروج، قبل خوض قبل نهائي كأس بلجيكا يوم الاثنين أمام أندرلخت.