التعمري يتطلع لخوض اولى مواجهات الملحق الاوروبي امام سوتييسكا

عمان – الغد – يستعد اللاعب الدولي الأردني موسى التعمري للمشاركة مع فريقه أبويل نيقوسيا القبرصي أمام سوتييسكا المونتينيجري، ضمن تصفيات الملحق المؤهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم “التشامبيونزليغ”.

وكتب التعمري على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) عن اللقاء: “الخطوة الأولى لمشوارنا في ملحق دوري الأبطال ستكون غداً بإذن الله عز وجل .. دعواتكم لنا بالتوفيق والتيسير”.

وتجدر الاشارة أن اللاعب الاردني عمر هاني احترف مؤخراً مع فريق أبويل، حيث يتطلع كلاهما لمساعدة فريقه على التأهل لدور المجموعات بأعرق المسابقات الأوروبية.