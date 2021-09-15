التعمري يدخل في منافسة مثيرة مع أفضل لاعبي القارة الآسيوية

عمان – الغد – دخل نجم المنتخب الوطني ونادي أود هيفرلي لوفين البلجيكي موسى التعمري في منافسة مثيرة، لمعرفة أفضل لاعب آسيوي محترف في القارة الأوروبية خلال الأسبوع الماضي، وذلك في الإستفتاء الذي طرحه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي.

وعاد التعمري من الإصابة خلال مباراة فريقه البلجيكي الأخيرة، والتي حرمته من التواجد مع منتخب “النشامى” في المعكسر الأخير بدولة البحرين، ليشارك في مباراة فريقه أمام كورتريجك والذي فاز بها فريقه 2-1.

ولعب التعمري 70 دقيقة خلال اللقاء، تمكن من خلالها بتشكيل الخطورة على مرمى الفريق المنافس، وبدقة نسبة التمرير وصلت لـ 81%، إضافةً إلى صنع فرصتين والقيام بـ 6 مراوغات ناجحة، ليحقق فريقه الفوز الأول ببطولة الدوري هذا الموسم.

وينافس التعمري 9 لاعبين ولاعبات من مختلف الدول والجنسيات، وهم : واتارو ايندو (شتوتغارت، اليابان) – جاسور ياخشوبويف (شريف، أوزبكستان) – شين مينغيو (سلتيك، الصين) – إيلدور شامرادوف (روما، أوزبكستان) – الاهيار سيدمانيش (زوريا لوهانسك، إيران) – جي سو-يون (تشيلسي، كوريا الجنوبية) – سام كير (تشيلسي، أستراليا) – مايا يوشيدا (سمبدوريا، اليابان) – هوانغ هي-تشان (ولفرهامبتون، كوريا الجنوبية).

ويستمر التصويت متاحاً للجماهير حتى الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم السبت المقبل.