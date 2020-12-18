التعمري يدخل لأول مرة في سباق آسيوي

عمان – الغد- دخل لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم موسى التعمري المحترف في هيفرلي لوفين البلجيكي، في سباق على موقع الاتحاد الآسيوي، لاختيار اللاعب الآسيوي الأفضل الذي يلعب خارج القارة.

واختار موقع الاتحاد الآسيوي عشرة لاعبين من خمس دول، برزوا خلال الفترة من 9 إلى 16 الشهر الحالي، في الدوريات التي يلعبون فيها خارج قارة آسيا، حيث يستمر التصويت حتى مساء يوم السبت المقبل.

وأشار الاتحاد الآسيوي الى أن الحلقة الجديدة من سلسلة نجم الأسبوع بين اللاعبين الآسيويين المحترفين خارج القارة، تم فيها اختيار عشرة لاعبين من خمس دول، بحسب الأداء الذي قدموه في الفترة المحددة.

ويتنافس التعمري الذي يدخل هذا السباق لأول مرة مع اللاعبين: الياباني ساكي كوماغاي والايرانيون مهدي تاريمي وسردار ازمون وعلي رضا وكريم انصار والكوريون الجنوبيون جيونغ وو ولي جاي سونغ وسونع هيون والاسترالي ايميلي فان.

وكانت بداية التصويت شهدت تقدما للاعبين الإيرانيين، مع توقعات بتغييرات في نسب التصويت في اليومين المقبلين.

ويأمل التعمري أن تشهد الايام الحالية تصويتا من جانب محبيه، ليتمكن من المنافسة على هذا اللقب المعنوي.

– (أخبار النجوم)