التعويض عنوان لقاء الوحدات والأرثوذكسي.. والصدارة هدف الأهلي والجبيهة

أيمن أبو حجلة

عمان– تستكمل منافسات المرحلة الثانية من دوري بنك الإسكان الممتاز لكرة السلة، اليوم، بإقامة مباراتي الجولة الثانية في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب؛ حيث تجمع المباراة الأولى بين الوحدات والأرثوذكسي عند الساعة السادسة مساء، والثانية بين الأهلي والجبيهة عند الساعة الثامنة.

وفي الجولة الأولى يوم الجمعة الماضي، حقق الجبيهة الفوز على الوحدات بنتيجة 98-93، فيما تغلب الأهلي على الأرثوذكسي بنتيجة 81-67.

وتقام المرحلة الثانية بنظام الدوري (ذهاب وإياب)، ويصار خلاله إلى تحديد المراكز من 1 إلى 4، قبل انطلاق المرحلة الثانية (نصف النهائي)، الذي يلعب فيه الأول مع الرابع، والثاني مع الثالث، في سلسلة تتكون من 5 مباريات، يحسمها الفريق الذي يسبق منافسه في تحقيق 3 انتصارات.

الوحدات – الأرثوذكسي

الخسارة المفاجئة أمام الجبيهة، كانت بمثابة ناقوس خطر بالنسبة للوحدات الذي يأمل في الصعود إلى منصة التتويج للمرة الأولى في تاريخه.

وافتقد الوحدات أمام الجبيهة لخدمات لاعب ارتكازه السنغالي ابراهيما توماس، الذي تشير الأنباء الواردة من أورقة النادي، إلى حصوله على الضوء الأخضر للمشاركة في مباراة اليوم رغم إصابته.

عودة توماس -بشرط أن يظهر اللاعب بحالة بدنية جيدة- ستعوض النقص الذي عانى منه الوحدات تحت السلة، وستزيح جزءا من العبء الملقى على الثنائي محمود عابدين وسامي بزيع اللذين يبرزان في اللعب من الخارج، من خلال التصويب الثلاثي الدقيق والاختراق بمهارة نحو السلة.

ومن المقرر أن يدفع المدرب ماز تراخ بخالد أبو عبود ليلعب إلى جانب توماس تحت السلة، مع حصولهما على مساندة إضافية من الـ”سمول فوروورد” أحمد حمارشة الذي بدأ يجد نفسه بصورة أفضل هذه الأيام مقارنة ببداية الموسم.

ولم يعتمد الوحدات كثيرا في الفترة الماضية على لاعبي الدكة، وإن كان إبراهيم حماتي استثناء لهذه القاعدة، بفضل إمكانياته المميزة دفاعا وهجوما، وسرعته في استغلال الهجمات من الـ”فاست بريك”، كما أن الزج بقائد الفريق خلدون أبو رقية لا غنى عنه من أجل إراحة توماس.

وفي الناحية المقابلة، خيب الأرثوذكسي آمال جمهوره عندما تلقى خسارة قاسية في الجولة الأولى، والآن عليه استعادة رباطة جأشه بغية تحقيق أول فوز له في المرحلة الثانية.

الأرثوذكسي هو الفريق الوحيد الذي تمكن من التغلب على الوحدات في المرحلة الأولى، ولا يبدو فوز جديد مستبعدا، خصوصا في حال تعافى الأميركي نيك ستوفر من إصابته في الوقت المناسب، ليلحق باللقاء.

غياب ستوفر أمام الأهلي، أضعف تشكيلة الأرثوذكسي وأخل بهيكلية الفريق على أرض الملعب، لذلك فإن تواجده أمام الوحدات أمر في غاية الأهمية بالنسبة للمدرب معتصم سلامة، الذي ما يزال غير راض عن صناعة ألعاب الفريق رغم استقدام نجم المنتخب الوطني فريدي إبراهيم.

لاعب الأرثوذكسي موسى مطلق يحاول التمرير-(الغد)



أمام الأهلي، فقد فريدي الكرة 9 مرات، كما أنه فشل في تصويباته السبع من خارج القوس، وهو أمر يتوجب على المدرب سلامة معالجته، من خلال إيجاد التوليفة المناسبة القادرة على استخراج الأفضل من إمكانيات كل لاعب على المستوى الفردي.

ومايزال سلامة محتارا في تحديد هوية اللاعب الأساسي في المركز (2)، وإن كان يميل لإشراك يزن الطويل في هذا المركز بوجود ستوفر، كما أن فارق الطول بين الثنائي موسى مطلق ويوسف أبو وزنة، وبقية لاعبي الارتكاز في الفرق الأخرى، مايزال يشكل عائقا أمام المدرب لتنويع أساليب الوصول إلى السلة.

الأهلي – الجبيهة

ظهر الأهلي في المباراة الأخيرة أمام الأرثوذكسي بهيئة البطل القادم للمحافظة على لقبه، وهو عازم على مواصلة الظهور بهذه الطريقة، أمام فريق آخر تتنامى طموحاته بعد الفوز المستحق على الوحدات.

صفوف الأهلي حتى هذه اللحظة، هي الأكثر تكاملا من بين فرق المسابقة، لا سيما مع عودة الكندي غراندي غلايز إلى صفوف الفريق، بعد غيابه عن آخر مباراتين له في المرحلة الأولى.

ما يميز غلايز هو منحه المدرب هيثم طليب حلولا هجومية متنوعة، فأمام الأرثوذكسي، تعرض لاعب الارتكاز محمد شاهر لإصابة أبعدته عن النصف الثاني من اللقاء، ومع حصول إبراهيم بسام على الخطأ الشخصي تلو الآخر، لعب غلايز تحت السلة، وتمكن من إحداث التأثير المطلوب.

لكن تكرار هذا الأمر يبدو مستبعدا أمام فريق يتمتع بقوة لافتة تحت السلة، ويبقى معرفة ما إذا كان شاهر جاهزا لمباراة الجبيهة، وإلا سيشرك طليب لاعبه المخضرم بسام الذي سيكون مطالبا بالانتباه هذه المرة لرصيد أخطائه الشخصية.

حول القوس، يبرع موسى العوضي بدوره القيادي داخل الملعب وقدرته على التسجيل من مواقع عدة، بينما يقوم هاني الفرج بأدوار متنوعة دفاعا وهجوما.

وربما لا تعبر الأرقام عن أهمية الدور الذي يقوم به صانع اللعب مالك كنعان، لكن الأخير يتمتع بنضج كبير هذا الموسم، جعله قادرا على تعزيز دوره التوجيهي لزملائه، إضافة إلى زيادة رصيده من التمريرات الحاسمة.

دكة الأهلي مصدر قوة لا يمكن تجاهله، خصوصا بوجود المميز في التصويبات الثلاثية مجدي الغزاوي، ومحمود ماف القادر على التواجد في أكثر من مركز، إضافة إلى صانع اللعب المخضرم فضل النجار.

ومن جهته، لن يكتفي الجبيهة بفوزه على الوحدات، وسيسعى بكل ما أوتي من قوة، إلى مباغتة الأهلي ومحاولة انتزاع الفوز منه، وهو الذي يحظى بتشكيلة أساسية أكثر استقرارا من بقية الفرق.

لكن المدرب يوسف أبو بكر، يعلم تماما أن الحظ وقف إلى جانبه قليلا أمام الوحدات، بعدما فشل الأخير في كسب الأخطاء الشخصية على منافسه، ما ساعد الجبيهة على خوض المباراة بأكملها بخمسة لاعبين فقط لعب كل منهم 40 دقيقة.

سيسعى الجبيهة لتحقيق الأمر ذاته، وهو أمر مرتبط بهدوء لاعبيه وعدم الانجرار وراء ارتكاب الأخطاء، خصوصا من قبل الثنائي غريغوريشون ماغي وأحمد عبيد اللذين يقدمان مستويات مميزة تحت السلة سواء من الناحية الهجومية أو الدفاعية.

هذا الثنائي يلقى مساندة مهمة من الشاب محمود عمر الذي بدأ يتأقلم أكثر على التواجد في المركز (3)، علما بأنه لعب دورا مهما في الفوز على الوحدات، خصوصا من خلال تصويباته الثلاثية.

اللاعب الأكثر تطورا في المستوى هذا الموسم هو عمار بسطامي الذي يقود ألعاب الفريق بثقة، مستفيدا في الوقت ذاته من هدوء زميله محمود خلف الدقيق في التصويب من خارج القوس، وأبرز البدلاء على الدكة هما جلال بسطامي وسلطان بسام، لكن الآخرين لن يحظوا بفرصة المشاركة، طالما لن تستدعي الحاجة إلى ذلك.