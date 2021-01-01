التغذية الصحية للأطفال.. ماذا تتطلب؟

عمان – تواجه العديد من العائلات صعوبات تعيق ممارسة الحياة الصحية، خصوصا بالعادات الخاطئة وهي الأكثر شيوعاً في غذاء الأطفال، إذ أصبحت الأطعمة السريعة جزءًا من النظام الأسبوعي وحتى اليومي.

على الأهالي تغيير عاداتهم من أجل تغيير عادات أطفالهم، وعدم الاعتماد على الإنترنت بأخذ المعلومات، إذ قد تكون خاطئة.

وتشرح الاختصاصية آية مراد أن نصائح الأطباء موثوقة، ولكن يجب أن نفهم حدود تدريبهم وطلب المساعدة من اختصاصيي التغذية.

لاحظت مراد في الجلسة أن معظم الأهالي يطرحون أسئلة تخص تغذيتهم. تقول إنه من المهم أن ينتبه الأهالي إلى حقيقة مهمة وهي صحتهم، فهم يزيدون بذلك من قدراتهم الجسدية والذهنية والعاطفية، ما يزيد من قدرتهم على تلبية احتياجات أطفالهم ونقل العادات الصحية لهم.

وتوضح مراد هذه النقطة بالإشارة إلى حالة أب لديه ارتفاع في نسب حمض اليوريك، ونتيجة لذلك فإنه يعاني من الصداع وآلام الظهر. وبالتالي لم يستطع الذهاب إلى الرحلات مع أطفاله وكان دائم التوتر والاكتئاب وهو معهم. كانت زوجته تحاول مساعدته ودعمه بالوجبات النباتية الغنية بالسبانخ والفطر. ما لم تدركه هو أن اختياراتها كانت تزيد من سوء حالة زوجها حيث إن هذه الخضراوات (والهليون والقرنبيط) غنية بالبيورينات.

الأطعمة الغنية بالبيورينات ترفع مستويات حمض اليوريك في الدم، لو أنهم قاموا باستشارة اختصاصي تغذية لحصلوا على أبسط نصيحة، وهي تنقية الجسم بالماء وعصير التوت والشاي الأبيض لتخليصه من حمض اليوريك المتكون في الجسم.

تلاحظ مراد أن معظم التحديات المتعلقة بالتغذية تتعلق بالأمور النفسية أكثر من تعلقها بالطعام. وتقول إنها تشاهد الصلة بين التغذية والنفسية في عيادتها.

ولكي يتمتع أطفالكم بحلوى صحية، تنصح مراد بوصفة حلوى الجلي المنزلي، لأن للجيلاتين فوائد عديدة. هل تعلمون أن الغليسين، وهو حمض أميني يوجد في الجلاتين، يساعد على تنقية الجسم من السموم؟

المقادير:

2 كوب عصير تفاح.

2 كوب عصير أطفالكم المفضل كعصير الرمان.

4 مغلفات من مسحوق الجلاتين غير المحلى.

طريقة التحضير:

نسكب كوبي العصير في وعاء. نسخن الكوبين الآخرين حتى الغليان. نضيف العصير الساخن إلى العصير البارد والجلاتين ونحرك لكي يذوب الجلاتين. نسكب في صينية. نضعها في الثلاجة لمدة 12 ساعة. نقطعه لمكعبات ونقدمه وحده أو مع بعض الكريمة المخفوقة.

نصائح لتحضير صندوق الطعام

عند تحضير صندوق الطعام لأطفالكم، تذكروا أنه لا يوجد وقت كاف للأكل -فالأطفال يريدون اللعب وليس الأكل، وإليكم بعض النصائح:

افردوا خبز التوست بالمرقاق ولفوه! التوست مليء بالهواء، ما يجعل مضغه أصعب وأطول للأطفال فيصعب عليهم أكله في وقت قصير.

تجنبوا وضع الكثير من الصلصات في الساندويتش؛ حيث إنها تسبب اتساخ ملابس أطفالكم وتزيد من وزنهم.

اتجهوا للخيارات الغنية بالبروتين كالحمص المهروس والفاصولياء الحمراء؛ حيث إنها تتحكم بمستويات السكر في الدم.

الحمص والأفوكادو مليئان بالمواد المغذية والدهون والألياف المشبعة، إضافةً إلى أنهما شهيان! جميع هذه الخصائص مهمة لأداء أطفالكم الذهني والجسدي.

غمسوا قطع التفاح في عصير الليمون لمنعها من تغيّر لونها للبني، فمن الأرجح أن يمتنع الأطفال عن تناول التفاح بني اللون.

اختصاصية التغذية العلاجية

آية مراد

مجلة “نكهات عائلية”