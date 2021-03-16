التغير بالشهية والاضطراب المزاجي والكآبة.. الأسباب والعلاج

عمان- هو الوقت من الشهر الذي لا ترغب فيه المرأة بالتحدث مع أحد وتعاني من تغييرات في شهيتها ونومها وتشتد رغبتها بالطعام مقارنة بالأيام الأخرى.

من الشائع لدى الإناث أن يعانين بعض الأعراض قبل بدء الدورة الشهرية، لكن شدة هذه الأعراض تختلف فيما بينهن، فبعضهن يعانين من المتلازمة السابقة للحيض (PMS) أو من اضطراب ما قبل الحيض (PMDD)، وهو أشد نوع من المتلازمة السابقة للحيض.

فهم المتلازمة السابقة للحيض يسهم في التكيف والتعامل مع الأعراض المختلفة التي تظهر كل شهر.

اضطراب مزاجي

المتلازمة السابقة للحيض هي نوع من الاضطرابات المزاجية التي تصاحب الأعراض الكثيرة الأخرى السابقة للحيض التي تعاني منها النساء قبل أسبوع أو أسبوعين من بدء الطمث، وتختفي لحظة بدئه.

السبب الحقيقي والرئيسي وراء المتلازمة السابقة للحيض غير معروف، لكن الزيادة في نسبة الهرمونات المختلفة في الجسم نتيجة عملية الإباضة تفسر ظهور الأعراض.

الأعراض الشائعة

الشعور بالكآبة مع الشعور بفقدان الأمل والاهتمام والطاقة والتحفيز والصعوبة في النوم والتركيز، وتراود الأفكار الانتحارية.

التوتر والغضب، والألم الجسدي مثل الشعور بالإنهاك وآلام البطن والمغص والانتفاخ وزيادة الوزن وآلام الثدي والصداع وآلام العضلات.

الرغبة الشديدة بتناول الطعام وخاصة الحلويات.

سهولة الاستفزاز والانفعال.

كيفية التعامل مع اضطراب ما قبل الحيض

كيفية التعامل مع اضطراب ما قبل الحيض العلاج النفسي مثل العلاج السلوكي المعرفي والتركيز على الأفكار والمشاعر المتعلقة بالمتلازمة السابقة للحيض أو اضطراب ما قبل الحيض، وتحديد أصعب الجوانب ومعالجتها.

تغيير بعض العادات التي تسهم في زيادة شدة المتلازمة السابقة للحيض أو اضطراب ما قبل الحيض (باتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة وترك التدخين).

تمارين الاسترخاء لتخفيف التوتر والضغط.

ممارسة اليوغا والتأمل.

معرفة أعراض المتلازمة السابقة للحيض وتثقيف الأحباء عن الحالة هما أمران مهمان للحصول على الدعم اللازم.

ويوصى بتناول الأدوية في الحالات الشديدة مع القيام بالممارسات الصحية.

حنين مسعود

اختصاصية علم نفس/مجلة “نكهات عائلية”