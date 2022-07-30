التفاصيل الكاملة لإنهاء لقاء الفيصلي وشباب العقبة بسبب انقطاع الكهرباء

أنهى حكم مباراة مباراة الفيصلي وشباب العقبة على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات دوري المحترفين لكرة القدم مساء اليوم اللقاء عند الدقيقة 75 بسبب انقطاع في التيار الكهربائي.

كما سيتم استكمال ما تبقى من اللقاء من دقائق في وقت لاحق تحددة لجنة المسابقات خلال الـ 48 ساعة القادمة بنفس التشكيلة التي توقفت عليها المباراة.

وكانت النتيجة تشير في الشوط الثاني إلى تعادل الفريقين 1-1، عندما أدى عطل في مولد الكهرباء الرئيسي، إلى انقطاع الكهرباء بالكامل في الملعب، مع وعود بإصلاح العطل في أسرع وقت ممكن.

إلى ذلك، أكد مصدر في شركة الكهرباء الأردنية لـ”الغد” أن انقطاع التيار الكهربائي سببه خلل فني داخلي في مدينة الحسين للشباب، وليس من اختصاص الشركة باعتبار أنه ليس انقطاعا من المصدر للتيار الكهربائي.