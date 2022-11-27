التفاصيل الكاملة لمواعيد الإمتحانات النهائية في المدارس وعطلة منتصف العام

عماد العجلوني- أوضحت مصادر في وزارة التربية والتعليم تفاصيل مواعيد الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول بالإضافة لتفاصيل العطلة ما بين الفصلين .

وقال المصدر في تصريح خاص لـ”الغد” بأن الفصل الدارسي الأول ينتهي باختبارت تحصيلية مدتها أربعة عشر يوما اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 13/12/2022م وتستمر إلى يوم الخميس الموافق 29/12/2022م.

وأوضح المصدر أن بعد هذا التاريخ تأتي إجازة منتصف العام والتي ستبدأ بتاريخ 2/1/2023 وتنتهي بتاريخ 4/2/2023 على أن يبدأ الدوام للفصل الدراسي الثاني يوم الأحد بتاريخ 5/2/2023.

فيما ينتهي الفصل الدراسي الثاني باختبارات تحصيلية مدتها سبعة عشر يوما تبدأ يوم السبت الموافق 3/6/2023م وتستمر إلى يوم الأربعاء الموافـق 21/6/2023م تليها عطلة الصيف.