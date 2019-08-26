التقدم بالعمر يحمل لك هذه الإيجابيات

علاء علي عبد

عمان – التقدم بالعمر في نظر الكثيرين لا يعني سوى ظهور الشعر الأبيض والتجاعيد، لكن هذا ليس سوى جزء بسيط من الحقيقة. فلو تمعن المرء أكثر في الأمر، فسيجد سببا وجيها يجعله يحتفل في كل مرة يضيء فيها شمعة جديدة من عمره.

فيما يلي بعضا من إيجابيات التقدم بالسن والتي قد تخفى على الكثيرين منا: