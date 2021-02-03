التقرير الصحفي لجلسة مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

عمان- الغد- اتخذ مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها يوم الاربعاء الموافق 3/2/2021 في جلسته رقم (5/2021) برئاسة الأستاذ الدكتور ظافر يوسف الصرايرة رئيس المجلس عدد من القرارات أهمها:

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (اللغة الانجليزية وآدابها/ برنامج البكالوريوس) في الجامعة الأردنية.

استمرارية الاعتماد الخاص وفتح باب قبول طلبة جدد في تخصص (اللغة الانجليزية التطبيقية/ برنامج البكالوريوس) في الجامعة الأردنية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (اللغة الفرنسية/الانجليزية/ برنامج البكالوريوس) في الجامعة الأردنية.

استمرارية الاعتماد الخاص وفتح باب قبول طلبة جدد في تخصص (اللغة الألمانية/الانجليزية/ برنامج البكالوريوس) في الجامعة الأردنية.

استمرارية الاعتماد الخاص وفتح باب قبول طلبة جدد في تخصص (اللغة التركية/الانجليزية/ برنامج البكالوريوس) في الجامعة الأردنية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (اللغة الايطالية/الانجليزية/ برنامج البكالوريوس) في الجامعة الأردنية.

استمرارية الاعتماد الخاص وفتح باب قبول الطلبة جدد في تخصص (ترجمة فرنسي/ عربي/ برنامج الماجستير) في الجامعة الأردنية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (ادارة الأعمال/برنامج البكالوريوس) في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (المحاسبة/برنامج البكالوريوس) في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (اللغة الانجليزية وآدابها/ برنامج البكالوريوس) في جامعة جدارا.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (اللغة الانجليزية وآدابها/ برنامج الماجستير) في جامعة جدارا.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (اللغة الانجليزية وآدابها/ الترجمة/ برنامج البكالوريوس) في جامعة جدارا.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الهندسة الميكانيكية / برنامج البكالوريوس) في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الهندسة المدنية/ برنامج البكالوريوس) في جامعة جرش.

الموافقة على رفع الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (الادارة/ برنامج الماجستير) في جامعة عمان العربية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الصيدلة/ برنامج البكالوريوس) في جامعة عمان العربية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الحوسبة النقالة/برنامج البكالوريوس) في جامعة عمان العربية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (هندسة البرمجيات/برنامج البكالوريوس) في جامعة عمان العربية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (اللغة الانجليزية وآدابها/ برنامج البكالوريوس) في جامعة الزيتونة الأردنية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (اللغة الانجليزية وآدابها/ برنامج الماجستير) في جامعة الزيتونة الأردنية.

الموافقة على رفع وتثبيت الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (اللغة الانجليزية/ الترجمة/ برنامج البكالوريوس) في جامعة الزيتونة الأردنية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (اللغة الفرنسية والانجليزية وآدابهما/ برنامج البكالوريوس) في جامعة الزيتونة الأردنية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (معلم صف/ برنامج البكالوريوس) في جامعة الزيتونة الأردنية.

الموافقة على رفع الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (القانون/برنامجي البكالوريوس والماجستير) في جامعة اربد الأهلية.

الموافقة على رفع الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (الرياضيات/برنامج الماجستير) في جامعة اربد الأهلية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص ( معلم الصف / برنامج البكالوريوس ) في جامعة إربد الأهلية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص ( تربية طفل/ برنامج البكالوريوس ) في جامعة إربد الأهلية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الارشاد النفسي/ برنامج البكالوريوس ) في جامعة إربد الأهلية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص ( الرياضيات/ برنامج البكالوريوس ) في جامعة إربد الأهلية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص ( اللغة الانجليزية وآدابها/ برنامج البكالوريوس ) في جامعة البترا.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص ( الترجمة/ برنامجي البكالوريوس والماجستير) في جامعة البترا

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص ( اللغة الفرنسية والانجليزية / برنامج البكالوريوس ) في جامعة البترا.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص ( اللغة العربية وآدابها / برنامجي البكالوريوس والماجستير ) في جامعة البترا.

الموافقة على الاعتماد الخاص لتخصص (ادارة التزويد/برنامج الدبلوم المتوسط) في جامعة البلقاء التطبيقية.

الموافقة على الاعتماد الخاص لــتخصص (السجل الطبي/ برنـــامج الدبــلوم المتوسط) في الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا.

الموافقة على الاعتماد الخاص لــتخصص ( القبالة / برنـــامج الدبــلوم المتوسط ) في الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا

الموافقـة على إعــــــــادة تشكيل مجلس أمنـــــــاء كليـة ( حـطيــن/ كلية جامعية متوسطة).