التقرير الصحفي لجلسة مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

عمان- الغد- قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في جلسته رقم (32/2020) التي عقدت في مقر الهيئة برئاسة الاستاذ الدكتور ظافر يوسف الصرايرة رئيس المجلس اليوم الأربعاء الموافق 9/9/2020 على النحو التالي:

الموافقة على رفع تثبيت الطاقة الاستيعابية العامة لجامعة البلقاء التطبيقية لتصبح (53702) طالباً.

منح شهادة ضمان الجودة لكلية الحقوق في جامعة الزيتونة الأردنية المستوى الفضي.

إعادة فتح باب قبول طلبة جدد واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (تقنيات التعليم/برنامج الماجستير) في جامعة اليرموك.

الموافقة على الاعتماد الخاص لتخصص (الأمن السيبراني/ برنامج الماجستير) في الجامعة الهاشمية.

الموافقة على فتح باب قبول طلبة جدد في تخصص (هندسة البرمجيات/ برنامج الماجستير) في الجامعة الهاشمية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (تحليل الأعمال/ برنامج الماجستير) في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.

الموافقة على رفع الطاقة الاستيعابية لتخصص (اللغة العربية وآدابها/برنامج البكالوريوس) في جامعة عجلون الوطنية.

الموافقة على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص (التاريخ/ برنامج البكالوريوس) في جامعة عجلون الوطنية.

الموافقة على رفع الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (ادارة الأعمال/ برنامج الماجستير) في جامعة عجلون الوطنية.

الموافقة على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص ( طفولة مبكرة/ برنامج البكالوريوس) في جامعة جرش.

الموافقة على رفع الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (فنون الطهي/ دبلوم متوسط) في كلية عمون الجامعية التطبيقية .

الموافقة على الاعتماد الخاص لتخصص (التسويق الالكتروني/ برنامج الدبلوم المتوسط) في كلية المجتمع الاسلامي.

الموافقة على رفع الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (التصميم الجرافيكي/ برنامج الدبلوم المتوسط) في كلية المجتمع الاسلامي.

الموافقة على رفع الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (التصميم الجرافيكي/ برنامج الدبلوم المتوسط) في الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا.

الموافقة على بعض التعديلات المتعلقة بالاطار العام لتعليمات الاعتماد العام والخاص