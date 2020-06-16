“التقصي الوبائي” تبدأ فحص موظفي القطاعين العام والخاص

عمان- بدأت فرق التقصي الوبائي في وزارة الصحة اجراء فحص (البي سي ار) الخاص بالكشف عن فيروس كورونا، بشكل عشوائي للموظفين في الوزارات ومؤسسات القطاعين العام والخاص.

وقالت مديرة الامراض السارية في وزارة الصحة الدكتورة هديل السائح في تصريح لوكالة الانباء الاردنية(بترا) اليوم الثلاثاء، ان الإجراء يأتي في اطار خطط الوزارة للتوسع في اجراء الفحوصات الخاصة بالفيروس، والاطمئنان على الوضع الوبائي في المملكة في ظل العودة الواسعة للعمل في القطاعين العام والخاص، وبما ينسجم مع الجهود الوطنية لمكافحة جائحة كورونا ومنع انتشار الفيروس والسيطرة المبكرة على اي بؤرة أو انتشار له.

وبينت الدكتورة السائح ان استهداف مؤسسات العمل في القطاعين العام والخاص باجراء هذه الفحوصات، يأتي انطلاقا من خصوصيتها في التعامل بشكل مباشر ومتكرر مع الجمهور من موظفين ومراجعين من مختلف مناطق المملكة.

واكدت أن الزيادة في أعداد الفرق اسهمت، بزيادة الفحوصات الطبية للكشف عن الاصابة بفيروس كورونا، التي تجريها وزارة الصحة الى حوالي 10 آلاف فحص، مبينة أن أعداد الفحوصات تخطت المستويات المعمول بها بحسب المعايير العالمية.

بترا