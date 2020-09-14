التقصي الوبائي تتحقق من وجود مخالطين لمصاب كورونا بالفحيص

السلط – باشرت فرق التقصي الوبائي اليوم الاثنين التحقق من وجود مخالطين لأول مصاب بكورونا في الفحيص لاتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة وحصر أية حالات محتملة.

وقال رئيس بلدية الفحيص المهندس جمال حتر إن تسجيل اول إصابة بكورونا في الفحيص دفع المؤسسات الرسمية والأهلية في المدينة للاستنفار بهدف الحفاظ على صحة المواطنين واتخاذ جميع الإجراءات للحد من انتشار الوباء.

وأشار إلى أن فرق بلدية الفحيص نفذت تعقيما للموقع وفق الإجراءات الوقائية المتبعة، داعيا المواطنين إلى الالتزام التام بإجراءات الوقاية والتعليمات الصادرة بموجب أمر الدفاع رقم 11 التي تفرض ارتداء الكمامات وكفوف الأيدي والتباعد الجسدي وعدم المخالطة وغسل الأيدي.

وشدد على أهمية التزام المحلات التجارية والمطاعم ومختلف أصحاب المهن كافة بتعليمات الوقاية والتعقيم في كل الأوقات وتحت طائلة المسؤولية القانونية.

وبين أن دوام الموظفين في البلدية سيكون في حدوده الدنيا بحسب تعليمات الحكومة، داعيا المواطنين إلى الاقتصار على مراجعة البلدية فقط للمعاملات الضرورية، والالتزام التام بتعليمات الوقاية عند الزيارة وتحميل تطبيق أمان.