التقصي الوبائي تتوقع إجراء ألف فحص كورونا عشوائيًا بنهاية اليوم

عمان- قال مساعد الامين العام لشؤون الرعاية الصحية في وزارة الصحة، مسؤول ملف كورونا، الدكتور عدنان اسحاق، ان ما يزيد على 40 فريقا للإستقصاء الوبائي يواصل لليوم الثاني للحظر الشامل، اجراء الفحوصات العشوائية للاصابة بفيروس كورونا.

واضاف ان الفرق تعمل بكل طاقتها في جميع محافظات المملكة بما فيها العاصمة عمان، لاجراء الفحوصات باستخدام جهاز الفحص السريع، او فحص ( الب سي ار .PCR) المخبري في مختبرات وزارة الصحة المعتمدة، متوقعا اجراء اكثر من 1000 فحص هذا اليوم.

وبين الدكتور إسحاق لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) اليوم السبت، ان عملية الفحص تشمل المخالطين للمصابين لاخر 14 يوما، وفق البيانات المتوفرة لدى الفرق، وتم الحصول عليها من المصابين انفسهم، بالاضافة الى عينات عشوائية لمراجعين في المستشفيات او للمواطنين في منازلهم.

وحول استخدام جهاز الفحص السريع للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، اكد الدكتور اسحاق، دقة النتائج التي يظهرها الجهاز في وقت لا يتجاوز 15 دقيقة، مبينا ان الاجهزة المتوفرة مع الفرق تمتاز بجودة عالية وتم الحصول عليها من المانيا والصين وهي مجربة ومعتمدة في تلك الدول.

وأوضح ان استخدام اجهزة الفحص السريع يتم فقط للعينات للعشوائية، في حين تستخدم الفرق فحص (الب سي ار) المخبري لمخالطين ثبتت اصابتهم بالفيروس.

ووصف الدكتور اسحاق، تعاون المواطنين مع فرق الاستقصاء، بالممتاز والايجابي الذي يعكس حالة الوعي العام لديهم بخطورة المرض وأهمية احتوائه ومنع انتشاره.