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التقويم المدرسي الجديد لا يشمل جدول امتحان التوجيهي

منذ 4 ساعات

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عمان- الغد- أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم وليد الجلاد أن الوزارة ستعلن جدول امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2020 لجميع الفروع الأكاديمية والمهنية بشكل منفصل كما هي العادة في كل عام.

وقال الجلاد إن التقويم المدرسي لتعويض طلبة المدارس الحكومية الذي أعلن اليوم لا يشمل، كما هو الحال في التقويم السابق، موعد بدء امتحانات الثانوية العامة التوجيهي لسنة 2020، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان لاحقا ووفق التعليمات والأنظمة المتبعة إعلان جدول وبرنامج امتحان التوجيهي.

يشار إلى أن امتحان التوجيهي في دورته الماضية قد بدأ في 11 حزيران وانتهى في الأول من شهر تموز من العام 2019.

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