“التكميلية”.. لا تمديد لفترة التقديم للجامعات

تيسير النعيمات

عمان- أكد مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، ألا تمديد لفترة تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية للدورة التكميلية، التي تنتهي منتصف الليلة “لأن الوقت المخصص أكثر من كاف”.

وبلغ عدد الطلبات المقدمة حتى بعد ظهر أمس نحو 10 آلاف طلب، بينما يبلغ عدد من يحق لهم تقديم الطلبات 31730 من الحاصلين على معدلات 65 % فما فوق، بينهم 19718 حققوا متطلبات النجاح لأول مرة و12012 ممن رفعوا معدلاتهم، يتنافسون للحصول على مقاعد في 396 تخصصا، بينما يرجح إعلان أسماء المرشحين للقبول بالجامعات الرسمية، ضمن قائمة القبول الموحد في نهاية الأسبوع الحالي، وفق تصريح الخطيب لـ”الغد”.

ودعا الخطيب من تقدموا بطلبات ولم يسددوا رسم طلب الالتحاق، التسديد بسرعة عن طريق قنوات الدفع الإلكتروني “إي- فواتيركم” قبل الـ10 من صباح غد، منبها الى أنه سيلغى الطلب الذي لم يجر تسديد رسومه ويستبعد من المنافسة.

وبدأ تقديم الطلبات للدورة التكميلية صباح الثلاثاء الماضي وينتهي في الـ12 من مساء اليوم، وذلك عبر موقع الوحدة (www.admhec.gov.jo).

وكان مجلس التعليم العالي، قرر الخميس قبل الماضي قبول 26528 طالبة وطالبا ضمن قائمة القبول الموحد للدورة التكميلية، بناء على تنسيب الجامعات وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.

وعلى الطالب الحاصل على معدل 65 % فأكثر في الدورة التكميلية 2022/2021 فقط، الذي يرغب بتقديم طلب الدخول للموقع الإلكتروني للوحدة، تقديم طلب الالتحاق وتخزين الخيارات.

وبين الخطيب، أنه وبعد تقديم الطلب، يدفع الطالب رسم تقديم طلب الالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية وقيمته 15 ديناراً أردنياً، باستخدام آلية الدفع الالكتروني عن طريق “إي-فواتيركم”، مبينا أن رقم الدفع الإلكتروني هو الرقم الوطني للطالب.

وأشار الى أن هذه الخدمة متوافرة عبر قنوات الدفع التي تطبق الخدمة، منها: مكاتب البريد المنتشرة في المملكة، الحساب البنكي الشخصي على الانترنت، فروع البنوك الأردنية وأجهزة الصراف الآلي التابعة لها، محلات الصرافة المعتمدة (وللتعرف أكثر على آلية تقديم طلب القبول الموحد، وقنوات الدفع المعتمدة، وآلية دفع رسم طلب الالتحاق، على الطالب زيارة الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد).

وأكدت وحدة تنسيق القبول الموحد، ضرورة الدخول لموقع الوحدة: (www.admhec.gov.jo)، للاطلاع على أقسامه وصفحاته مثل: البيانات التفصيلية للتخصصات المتاحة في الجامعات الرسمية، ووضعها من حيث هي راكدة أو مشبعة أو مطلوبة، وشروط الالتحاق بها، ورسومها، والسياسة العامة للقبول بالجامعات الرسمية، وآلية تسديد رسم طلب الالتحاق، ونصائح وإرشادات للمتقدمين، إضافة للأسئلة الأكثر تكراراً، والحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للدروة الصيفية الماضية 2021، للاستفادة من هذه المعلومات، ومساعدتهم على تقديم طلب الالتحاق الإلكتروني.

وبين الخطيب أنه يمكن للراغبين بإجراء أي تعديل على طلب الالتحاق (الخيارات المخزنة سابقاً)، الدخول إلى البرمجية في أي وقت، وعلى مدار الساعة في الفترة المحددة لتقديم طلبات الالتحاق.

وشدد على أن طلبات الالتحاق سـتعامل بعدالة وشفافية مطلقة، وبالطريقة ذاتها، فليس هناك أفضلية لطلب الالتحاق المقدم في اليوم الأول عن المقدم في اليوم الأخير، داعيا الطلبة للتروي باختيار التخصص، وعدم التسرع بتقديم طلب الالتحاق.

وأشار الى أنه وتنفيذاً لقرارات مجلس التعليم العالي، فإن قبول طلبة الدورة التكميلية (2021) النظاميين (المحققين لمتطلبات النجاح لأول مرة)، أو المعيدين (طلبة رفع المعدل)، ستكون وفقا للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للنظاميين في الدورة الصيفية الماضية (2021)، علماً أن المجلس خصص للمعيدين (طلبة رفع المعدل) 10 % من المقاعد، يتنافسون عليها فيما بينهم.

وبين الخطيب لـ”الغد” أن المجلس نظر في جلسته الأخيرة في الإحصائيات الواردة من وزارة التربية والتعليم، المتعلقة بنتائج الدورة التكميلية الماضية، فتبين أن أكثر من 80 % من المعيدين لرفع المعدل، هم من جيل 2003 ممن تقدموا لإعادة المواد لأول مرة.

كما تبين وفقه، أن 250 طالبا منهم فقط، حصلوا على معدلات 95 % فما فوق، وأنه ليس من العدالة وتكافؤ الفرص، قبولهم وفقا لمعدلات القبول التنافسية للمعيدين في الدورة الصيفية الماضية، التي شهدت تضخما كبيرا في المعدلات.

ويبلغ عدد المعيدين لرفع المعدل 12012، يتنافسون على 10 % من المقاعد المخصصة للدورة التكميلية ضمن قائمة القبول الموحد.

واشترط المجلس، أن يكون القبول وفقاً للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية في الدورة الصيفية (الدورة العامة) 2022/2021، وحسب الشواغر التي تنسب بها الجامعات وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.

وأكد المجلس قراره السابق، أنه واعتباراً من العام الجامعي المقبل، فإن المعيدين (طلبة رفع المعدل) سيقبلون ضمن فئة طلبة السنوات السابقة، ممن تخصص لهم السياسة العامة للقبول 5 % من المقاعد فقط، دون زيادتها.

وسيعقب إعلان قائمة القبول الموحد للدورة التكميلية، وفق الخطيب، إعلان قائمة لمسيئي الاختيار، وأخرى للمناقلات بين الجامعات والتخصصات، وسيقتصر القبول في الجامعات للدورة التكميلية على أساس التنافس، ولا تضم قائمة القبول الموحد أي تخصيصات أو مكارم، كما لا تشتمل على تخصصي الطب وطب الأسنان، لأنهما وفق نظام السنوات وليس ضمن الساعات المعتمدة.