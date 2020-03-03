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“التكنولوجيا” توقع اتفاقيتي تعاون لإنشاء أكاديمية سيسكو للشبكات في جامعي اليرموك آل البيت

منذ ساعتين
"التكنولوجيا" توقع اتفاقيتي تعاون لإنشاء أكاديمية سيسكو للشبكات في جامعي اليرموك آل البيت

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عمان-الغد- وقعت في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مساء اليوم الثلاثاء اتفاقيتي تعاون يبن جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية وجامعتي اليرموك وآل البيت لإنشاء أكاديميات سيسكو في جامعة اليرموك وجامعة آل البيت. وسيقدم مركز الدعم الأكاديمي لسيسكو في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية الدعم الفني وتأهيل المدربين للأكاديميات في جامعة اليرموك وجامعة آل البيت. وتهدف الاتفاقية الى تنمية مهارات طلبة الجامعات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفتح فرص عمل لهم في السوق المحلي والعالمي.
ووقع الاتفاقيات رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية الدكتور صائب خريسات ورئيس جامعة اليرموك الدكتورزيدان كفافي ورئيس جامعة آل البيت الدكتور عدنان العتوم ومدير منطقة الاردن في شركة سيسكو علاء المصري بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى غرايبة، ومدير برامج المسؤولية الاجتماعية للشركة في منطقة المشرق العربي المهندس محمد الجنيني.
يذكر أن أكاديمية سيسكو للشبكات هي برنامج تديره شركة سيسكو كجزء من المسؤولية الاجتماعية للشركة، ويضم البرنامج ما يقارب 12 ألف أكاديمية حول العالم ويتخرج منه أكثر من مليوني طالب سنويا بمهارات مطلوبة في سوق العمل وتؤهلهم للحصول على شهادات عالمية متخصصة. وتعد أكاديمية سيسكو في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية أول أكاديمية بمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا التي تضم اليوم ما يقارب 2000 أكاديمية.
من جانبه أشاد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة بأهمية تلك الاتفاقية والتي تسعى الى تقديم المهارات اللازمة والتي تواكب التطور المتسارع للطلبة ليكونوا قادرين على دخول سوق العمل بكفاءة واقتدار لتوائم متطلبات سوق العمل المتجددة.
كما شكر الغرايبة شركة سيسكو على الدعم المتواصل والتي تقدمه من خلال أكاديميتها للطلبة في الجامعات الأردنية من خلال تدريبها الطلبة على المهارات المطلوبة في سوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
واكد مدير منطقة الاردن في شركة سيسكو علاء المصري على ان أكاديمية سيسكو تقدم منهاجاً واسعاً ومتعمقاً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأسلوب عصري يتضمن مجموعة متنوعة من أساليب التعلم وبرامج المحاكاة بما يلبي الطلب المتغير على مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك البيانات الضخمة وتحليل البيانات والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والأتمتة.

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