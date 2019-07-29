“التكنو” تطور منتجا دوائيا لعلاج أمراض الجهاز القلبي الوعائي

أحمد التميمي

الرمثا – تقوم جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية وبالتعاون مع قسم البحث والتطوير في شركة أدوية الحكمة بأجراء التجارب والدراسات المتعلقة بتطوير منتج دوائي جديد يقع ضمن فئة الادوية ذات قيمه علاجية اضافية (Supergenerics)، للاستخدام في مجال علاج امراض الجهاز القلبي الوعائي.

وأشار رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية، الدكتور صائب خريسات، أن العمل على تطوير هذا المنتج هو أحد نتائج اتفاقية التعاون المشترك الموقعة سابقاً بين جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وشركة أدوية الحكمة العالمية وذلك للربط مع الصناعة المحلية والدولية، ومن شأن هذا التعاون أن يوفر فرصا غنية وتفاعلية لربط الخبرات بين القطاع الصناعي والجامعة، مما سيخلق روحا تنافسية وبيئة إيجابية للاستثمار الصناعي والابتكار.

وأعرب خريسات عن سعادته بهذا التعاون مع شركة ادوية الحكمة مشيدا بالخدمات النوعية التي تقدمها شركة ادوية الحكمة، في القطاعين العلمي الأكاديمي والمجتمعي على حد سواء.

وبين نائب رئيس شركة ادوية الحكمة الدكتور صلاح المواجدة ان هذا التعاون يأتي انطلاقا من الأهداف المشتركة لكلا المؤسستين المتمثلة في التعاون والربط الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص والذي من شأنه ضمان علاقة متنامية تخدم المنفعة المتبادلة لكلا الطرفين ومواكبة المستجدات العلمية في العلوم الصيدلانية لخدمة القطاع الطبي والمساهمة في تطوير الصناعات الدوائية، واعرب المواجدة عن اعتزازه بالمستوى المميزالذي تتمتع به جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية ودورها في تنمية العلــوم الصيدلانية وخدمة المجتمع.

وأكد عميد كلية الصيدلة الأستاذ الدكتور كارم الزعبي على وجود خبرات وقدرات متميزة لأعضاء الهيئة التدريسية داخل كلية الصيدلة وأهمية الاستفادة من هذه القدرات بدعم الصناعة الدوائية المحلية. يقود الفريق البحثي القائم على الدراسة كل من الاستاذ الدكتورة رنا عبيدات والدكتور بشار الطعاني من كلية الصيدلة في الجامعة.