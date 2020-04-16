التلاحم الوطني في مكافحة “كورونا” وتأثيره على المشهد الرياضي لاحقا

يوسف نصار

عمان – يقف الأردنيون في كافة مواقعهم على امتداد مساحة الوطن؛ صفا واحدا كالبنيان المرصوص؛ خلف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين؛ في قيادة جلالته للحملة الوطنية القائمة منذ عدة أسابيع بغية مكافحة جائحة كورونا؛ في مشهد وطني جامع حقق نجاحات لافتة على صعيد محاصرة هذا الوباء الخطير.؛ وإدارة الأزمة ومعالجة الآثار السلبية الناتجة عنها.

ورغم قسوة الظروف التي فرضتها أزمة كورونا؛ والتي أثرت سلبا على معيشة قطاع واسع من أبناء الوطن؛ إلا أن الأزمة ذاتها عكست في ذات الوقت صورة الانتماء الحقيقي للوطن في نفوس الاردنيين؛ والذي تجلى في تناغمهم مع توجيهات جلالة الملك؛ وتفاعلهم إيجاببا مع الإجرارت الاحترازية التي لجأت إليها الحكومة عبر كافة مؤسساتها العسكرية والأمنية والمدنية؛ منذ بداية الأزمة.

والرياضيون هم في صلب هذه الوقفة الوطنية النبيلة؛ والذين أصبحت تقع على عاتقهم مسؤولية نقل مشهد الانتماء الوطني الجامع إلى ميادين التنافس الرياضي؛ حين تدور عجلة النشاط الرياضي المحلي من جديد، بعد تجاوز الأزمة الراهنة.

ولعل أحد أبرز أوجه التعبير عن صدق الانتماء للوطن وقيادته الهاشمية الحكيمة؛ في الساحة الرياضية المحلية؛ يكمن في الإخلاص في العمل؛ والمحافظة على السلوك الرياضي القويم للأفراد والمجموعات من الرياضيين؛ وتعظيم قيمة الروح الرياضية في كافة ميادين المنافسة؛ وكذلك المحافظة على المنشٱت الرياضية؛ كثروة وطنية تعود ملكيتها والانتفاع بها إلى أبناء المجتمع كافة.

يدرك المعنيون في الشأن الرياضي؛ أن الانتماء الوطني هو شعور دائم لا حالة موسمية أو ظرفية مرتبطة بأحداث وطنية كبرى فحسب؛ ويفترض أن تعزيز مبدأ الروح الرياضية والسلوك الحميد من قبل كافة أطراف المعادلة الرياضية الأردنية؛ هو مسؤولية تشاركية بين الهيئات والاتحادات والأندية الرياضية (عبر التوجيه وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب)؛ ووسائل الإعلام الرياضي (عبر التحفيز المعنوي والإضاءة على أوجه القصور ومكامن الخلل بشفافية وموضوعية)؛ ثم كوكبة اللاعبين أنفسهم في مختلف الألعاب الذين يفترض أنهم القدوة للصغار والمشجعين؛ وكثيرا ما كان سلوكا خارجا عن النص من قبل لاعب ما سبب توترا في المدرجات ووقوع أحداث شغب؛ وثم للجمهور العريض في كافة الرياضات؛ وتحديدا جمهور كرة القدم الذي يشكل النسبة العظمى من الجمهور الرياضي عموما.

وهنا لا بد من التوقف عند جمهور كرة القدم؛ الأكبر عددا والأعلى صوتا في ملاعبنا الرياضية؛ الذي في غالبيته العظمى هو جمهور واع ومثقف؛ وملتزم في سلوكه العام خلال مسابقات كرة القدم؛ وهو كذلك جمهور معطاء يقتطع من قوت يومه؛ كي يبتاع تذاكر حضور المباريات لمؤازرة فريق ناديه المفضل في مختلف مسابقات كرة القدم المحلية والخارجية،؛ وكذلك مساندة المنتخب الوطني في استحقاقاته الإقليمية والدولية.

والمتتبع لشؤون كرة القدم المحلية؛ يلمس في مراحل عديدة؛ غياب قطاع واسع من هذا الجمهور الملتزم عن مدرجات ملاعب كرة القدم؛ وذلك لسببين رئيسين.

الأول ويتعلق في حالات الخروج عن الروح الرياضية؛ ومظاهر الشغب التي تقع أحيانا في الملاعب؛ من قبل فئات محدودة من جماهير الأندية؛ وهي فئة تسيء إلى الأغلبية الواسعة من الجمهور؛ الذي تقع عليه مسؤولية إبعاد “المشاغبين” من بين صفوفه؛ ومؤازرة الأجهزة الأمنية في التصدي للمتسببين في أحداث الشغب.

أما السبب الثاني؛ فهو يتعلق في إحساس الجمهور بالتضييق عليه عبر الإجراءات المتبعة في عملية دخوله إلى الملاعب؛ ومن أجل تحفيز الجمهور على العودة الى ملاعب كرة القدم مجددا، كون الأمر يمثل حاجة ملحة للأندية والاتحاد كمصدر دخل أساسي لصناديق الطرفين؛ ينبغي احترام الجمهور في عملية تنظيم دخوله الى الملاعب، وعدم افتراض سوء النية فيه مسبقا، وهنا نتحدث عن الأغلبية الساحقة من الجمهور، بعيدا عن تلك الفئة “القليلة” التي تعاني من مرض أخلاقي وسلوكي مزمن، والتي لا علاج لها سوى اجتثاثها من الملاعب.

البعض ينتقد غياب الجمهور عن متابعة المباريات، مع أن الأمر يعبر من زاوية أخرى عن ثقافة احتجاج من جانب الجمهور، الذي بقي سنوات طويلة يتكبد عناء حضور المباريات، بدون أن يحظى بالمعاملة التي يستحقها، أو متعة كروية ومستوى فني يوازي طموحه الرياضي.