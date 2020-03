التلفزيون الأردني يبدأ غدا ببث الدروس التعليمية لطلبة التوجيهي- جداول

عمان- يبدأ التلفزيون الأردني بث الدروس التعليمية على القناة الرياضية اعتباراً من يوم غد الثلاثاء لطلبة الثانوية العامة (التوجيهي)، وذلك التزاما باستمرار العملية التعليمية في الاردن.

وتبدأ الدروس الساعة 9:00 صباحاً، بمنهاج اللغة العربية درس “القدس في قلوب الهاشميين” رسالة من باب العامود 1 رقم الصفحة 41 لتخصصات/ أدبي، علمي، شرعي/ مهني وصناعي. وفي الساعة 9:45 صباحاً، تبدأ حصة الفيزياء، تخصص علمي، درس “التدفق المغناطيسي” من صفحة 168 إلى 170. وفي الساعة 11:45 صباحاً، تبدأ حصة اللغة الإنجليزية للتخصصات العلمي والأدبي والشرعي، (nit 7 Life long learning/ Reading) / How to revise for exams? S.B page 50 – 51 (Excersices 3,4) , A.B page 35 (Excersices 1,2,3).

كما وتبدأ في الساعة 12:00 ظهرا مادة علوم الارض والبيئة، تخصص علمي، درس التنقيب والاستكشاف – مبادئ الاستكشاف الجيولوجي، من صفحة 120 إلى 123. ومادة الرياضيات، تبدأ في الساعة 12:30 ظهرا حصة الرياضيات علمي، درس التكامل بالتعويض، من صفحة 50 إلى 60 . وفي الساعة 1:35 ظهرا، تبدأ حصة الرياضيات للتخصصين أدبي وشرعي، درس تطبيقات فيزيائية، من صفحة 189 إلى 192 . وفي الساعة 2:15 عصرا، تبدأ حصة الرياضيات للتخصص الصناعي، في درس التكامل بالتعويض. الساعة 2:45 عصرا، تبدأ حصة الكيمياء للتخصصات العلمي والزراعي والاقتصاد المنزلي، في درس نظرية التصادم والعوامل المؤثرة في سرعة التفاعل، من صفحة 130 إلى 132 ومن صفحة 136 إلى صفحة 140 . وفي الساعة 3:45 مساءا، تبدأ حصة اللغة العربية تخصص للأدبي والشرعي، في درس “نحو/ مفهوم الاستثناء واركانه” من صفحة 80 إلى 84 . وفي الساعة 4:20 مساءا، تبدأ مادة تاريخ الأردن لتخصصات التوجيهي كافة، في درس الدور التنموي والانساني للقوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي، من صفحة 130 إلى صفحة 137 . الساعة 5:00 مساءا، تبدأ تدريس مادة اللغة الفرنسية لتخصص الفندقة، من صفحة 184 إلى 190.–(بترا)