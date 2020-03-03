التلفزيون الأردني يعود للإنتاج الدرامي

عمان- الغد- وافق مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية على العودة للإنتاج الدرامي، إذ تم الشروع في الإعداد لإنتاج مسلسليْن درامييْن ضمن خطة إنتاجية تعكف على صياغتها وتجهيزها مديرية الإنتاج في المؤسسة وحسب الأصول الفنية.

وأكدّ مدير عام المؤسسة محمد بلقر إن العودة إلى الإنتاج الدرامي تمت بعد الأخذ بتوصية لجنة قراءة النصوص وتقييمها من جميع النواحي.

وشدد بلقر على أن الموافقة جاءت في إطار سعي المؤسسة لدعم الفنان الأردني والإرتقاء بالشأن الفني المحلي المتعلق بإنتاج الأعمال الدرامية ذات السوية العالية والتي ترتقي بالذائقة العامة، إنسجاماً مع وثيقة برنامج “دعم وتنمية الدراما الإذاعية والتلفزيونية” التي أقرها مجلس إدارة المؤسسة بالتعاون مع وزارة الثقافة ونقابة الفنانين في آذار الماضي.