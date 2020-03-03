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التلفزيون الأردني يعود للإنتاج الدرامي

منذ 47 دقيقة

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عمان- وافق مجلس ادارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية على العودة للإنتاج الدرامي، اذ تم الشروع في الإعداد لإنتاج مسلسليْن درامييْن ضمن خطة إنتاجية تعكف على صياغتها وتجهيزها مديرية الإنتاج في المؤسسة وحسب الأصول الفنية.

وأكدّ مدير عام المؤسسة محمد بلقر موافقة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن العودة إلى الإنتاج الدرامي تمت بعد الأخذ بتوصية لجنة قراءة النصوص وتقييمها من جميع النواحي.

وشدد على أن الموافقة جاءت في إطار سعي المؤسسة لدعم الفنان الأردني والارتقاء بالشأن الفني المحلي المتعلق بإنتاج الأعمال الدرامية ذات السوية العالية والتي ترتقي بالذائقة العامة، انسجاماً مع وثيقة برنامج “دعم وتنمية الدراما الإذاعية والتلفزيونية” التي أقرها مجلس إدارة المؤسسة بالتعاون مع وزارة الثقافة ونقابة الفنانين في آذار الماضي.-(بترا)

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