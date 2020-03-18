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التلفزيون الأردني ينشر جدول بث المواد التعليمية ليوم غد الخميس.. تفاصيل

منذ ساعة واحدة
القناة الرياضية الأردنية

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عمان – اعلنت وزارة التربية والتعليم برنامج الدروس الملتفزة لطلبة التوجيهي ليوم غد الخميس، وتبدأ الدروس، التي ستبث على القناة الرياضية للتلفزيون الأردني، الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة الثالثة والنصف دقيقة عصراً.
وتنشر” الغد “على موقعها الالكتروني، الجدول المعتمد والمعلن من قبل وزارة التربية والتعليم للدروس المتلفزة.
وكانت وزارة التربية والتعليم بدأت بالتعاون مع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، بث الدروس المتلفزة لطلبة التوجيهي اعتباراً من امس الثلاثاء، وذلك تفعيلاً لنظام التعلم عن بُعد، في ضوء القرار الحكومي بتعليق الدراسة في جميع مدارس المملكة لمدة اسبوعين في اطار الاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع فيروس كورونا.

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