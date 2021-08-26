التلفزيون الأردني يوضح سبب منع لاعبة سلة من الظهور على الشاشة

حمزة دعنا

عمان- غردت لاعبة كرة السلة الأردنية روبي حبش عبر حسباها الشخصي على “تويتر”، إن التلفزيون الأردني منع ظهورها على الشاشة بسبب ارتداء “بنطال”.

وكتبت حبش في صورة: كان عندي مقابلة على التلفزيون الأردني بس قال ممنوع جينز ممزع.. لأ والمشكلة انو في شب قبلي لابس شورت.

من جهته قال مصدر مطلع في التلفزيون الأردني، إن لاعبة كرة السلة روبي حبش تم استقطابها إلى التلفزيون أكثر من مرة كضيفة في برنامج رياضي يبث على شاشة القناة الرياضية.

ولفت المصدر أن ما حدث اليوم؛ “هو أن اللباس الذي حضرت به اللاعبة لا يتناسب مع معايير التلفزيون الأردني والذوق العام للمشاهد لتظهر على الشاشة”.



وأضاف المصدر “لو كانت ترتدي ملابسها الرياضية كونها لاعبة كرة سلة لا حرج من ظهورها على الشاشة، وبما ينسجم مع المعايير للتلفزيون الأردني”.

يشار إلى أن حبش لاعبة المنتخب الوطني الأردني للسيدات لكرة السلة.