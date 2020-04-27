التلفزيون السوداني يرفع آذان المغرب قبل الإفطار بـ 10 دقائق

الخرطوم- أحدث تلفزيون السودان القومي أمس الأحد بلبلة في أوساط السودانيين برفع آذان المغرب، قبل موعده بـ10 دقائق من التوقيت الأصلي، مسببا حالة من الإرباك بين المشاهدين والسامعين، خصوصا أنهم كانوا في انتظار موعد الإفطار في ثاني أيام رمضان المبارك.

وقد أثارت واقعة الآذان ضجة واسعة بين السودانيين في منصات التواصل الاجتماعي، حيث طلب بعضهم فتوى حكم إفطارهم بناءً على سماع الآذان، وانتقد عدد من رواد مواقع التواصل هذا التساهل وعدم الانضباط من قبل التلفزيون القومي، في أمر مهم يتعلق بالشعائر، حسبما ذكرت صحيفة “الإمارات اليوم”، الاثنين.

من جهتها نشرت إدارة التلفزيون السوداني في نشرة الأخبار الرئيسة، مساء الأحد، اعتذارا عن الخطأ غير المقصود الذي حدث بسبب واقعة إذاعة أذان المغرب قبل 10 دقائق من توقيته الأصلي، وما ترتب عنه حيث أفطرت العديد من الأسر على هذا التوقيت الخاطىء.

ونقلت صفحة التلفزيون على موقع «فيس بوك» عن مسؤول في الإدارة قوله إن الأخيرة حققت في واقعة رفع آذان المغرب قبل التوقيت الأصلي، مما تسبب في إحداث ربكة بين الصائمين في موعد إفطار رمضان، ووعد ألا يمر الأمر دون عقاب للمتسببين.

وحسب صحيفة السوداني تباينت فتاوى الدعاة ما بين القضاء وعدم القضاء، من افطر على هذا الآذان الخاطيء. فأفتى البعض، من افطر قبل الوقت يلزمه القضاء، بينما أورد آخر قول ابن تيمية أن لا قضاء عليه، ولو قضى محله يوماً كان الأحوط، فيما أكد آخر إن كل من تناول إفطاره على وقع هذا الخطأ لا يلزمه لا القضاء ولا الكفارة.