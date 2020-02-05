التلهوني: استحداث أنظمة جديدة لتسريع المعاملات في دائرة تنفيذ الزرقاء

إحسان التميمي

الزرقاء- قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني إن اعادة هندسة دوائر التنفيذ وتحسين بيئة العمل فيها بما يتماشى مع أفضل الممارسات التي تحقق مطالب متلقي الخدمة، يساعد في توفير بيئة قضائية مثالية تنسجم مع نهج الحكومة.

واضاف خلال افتتاح دائرة تنفيذ الزرقاء صباح اليوم الاربعاء بدعم من مشروع سيادة القانون في مبنى قصر عدل الزرقاء ،بحضور رئيس المحكمة القاضي حازم عواد ومحافظ الزرقاء الدكتور محمد سميران ورئيس مجلس المحافظة الدكتور احمد علبمات، انه تم استحداث العديد من الانظمة في دائرة التنفيذ وتأهيل البنية التحتية وتجهيزها بمواصفات حديثة لتمكين الموظفين من القيام بأعمالهم بالسرعة الممكنة والتسهل على المواطنين لاتمام معاملاتهم بدقة عالية.

واشار التلهوني الى ان دائرة تنفيذ الزرقاء تعتبر من الدوائر النموذجية في بنائها وتجهيزاتها الحديثة أسوة بدوائر التنفيذ التي تم الانتهاء من الاعمال الانشائية ، لتبسيط الاجراءات وتسريعها على المواطنين والسادة المحامين ، فضلاً عن انها تساعد في توفير بيئة قضائية مثالية تنسجم مع طبيعة الاعمال .

ولفت الوزير الى ان تحديث دائرة تنفيذ الزرقاء يأتي تماشياً مع استراتيجية قطاع العدالة للأعوام 2017-2021 المتضمنة احد أهدافها (تجذير ثقافة التميز) وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بتقديم الخدمة الحكومية المتميزة ، حيث عكفت الوزارة على تحسين بيئة العمل في المحاكم بما يتماشى مع أفضل الممارسات التي تحقق وترتقي لمطالب متلقي الخدمة بهدف التطوير المستمر،كما قامت الوزارة بتنفيذ مشروع إعادة هندسة المكان في دائرة تنفيذ الزرقاء وإعادة هندسة الإجراءات .

وبين التلهوني انه تم استحداث خدمة نظامي الدور والمواعيد الالكتروني لغايات تنظيم العمل وسرعة الانجاز مؤكدا على ان هذة الاجراءات والتحديثات تصب جميعها في خدمة الجهاز القضائي وتوفير بيئة عمل مناسبة .

واضاف التلهوني انه تم استخدام نظام “الباركود” لحماية ملفات القضايا وتنظيم حفظها في المستودعات ، لافتاً الى ان عملية الهندسة لم تقتصر فقط على هندسة الاجراءات بل شملت ايضا الموظف الشامل لتقديم الخدمة وتصنيف وترميز الملفات.