التلهوني: التدرج مستمر بأوامر الدِّفاع لتحقيق العدالة ومراعاة مصلحة الجميع

عمَّان – قال وزير العدل الدكتور بسَّام التَّلهوني، إنَّ أوامر الدِّفاع الستَّة جاءت متدرجة بما يضمن حماية مكونات الدَّولة الأردنية كافة بكل عدالة.

وأضاف في حديث لــ(بترا) اليوم الأربعاء، أنَّ أوامر الدفاع ومن بينها أمر الدِّفاع رقم 6 تحقق العدالة، وكل هذه الأوامر جاءت بعد دراسات معمقة وتوجيهات ومحددات تم في نهايتها تفعيل أوامر الدِّفاع.

وأكد أنَّ أوامر الدِّفاع جاءت منصبَّة على الحالة، وعالجت حالات متعددة اقتصادية ومالية وقانونية.

وأكد أنَّ الغاية من كل ذلك هو الحفاظ على حياة السكان وصحتهم ومنع انتشار الوباء، والدفع باتجاه العدالة في الإجراءات كافة وتحقيق المصلحة ضمن إطار المصلحة الوطنية العليا.

وبين التَّلهوني، أنَّ كل أمر دفاع يصدر هو لمواجهة مراحل مفصلية في ظرف استثنائي يمر به الأردن والعالم أجمع.